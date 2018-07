'Giọt hồng xứ Nghệ' lan tỏa nghĩa cử đẹp trong cộng đồng

“Giọt hồng xứ Nghệ” với mục tiêu, tăng cường công tác truyền thông vận động hiến máu tình nguyện nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu; các bệnh bẩm sinh, di truyền, đặc biệt là bệnh tan máu bẩm sinh. Đưa phong trào hiến máu phát triển bền vững, sâu rộng hiệu quả, hình thành việc làm tự nguyện, nghĩa cử cao đẹp của mỗi người dân. Mở rộng đối tượng hiến máu, đáp ứng một phần lớn về máu, tình trạng thiếu máu trầm trọng đối với việc cấp cứu, điều trị người bệnh trong dịp hè 2018.

Hàng nghìn người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện. Địa điểm hiến máu chật kín người.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đổ về địa điểm hiến máu, số người tham đăng ký hiến máu là những tình nguyện viên, sinh viên, đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên chức và lực lượng vũ trang của các đơn vị thành phố Vinh, đoàn khối các cơ quan cấp tỉnh, công an tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An.

Anh Trần Văn Hậu (9 lần hiến máu) cùng bạn gái có mặt trong chương trình "Giọt hồng xứ Nghệ"

Anh Trần Văn Hậu, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Đây là lần thứ 9 tôi tham gia hiến máu tình nguyện. Tôi cảm thấy cuộc đời này ý nghĩa hơn khi sự sẻ chia của mình mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Lối sống lành mạnh sẽ giúp ta đảm bảo sức khỏe và tiếp tục hành động nhân văn, nhân đạo này. Mỗi lần hiến máu, tôi thấy số lượng người tham gia nhiều hơn, đặc biệt là các bạn trẻ, điều đó góp phần tạo nên sự đoàn kết, lan tỏa tình yêu thương cộng đồng”.

"Giọt hồng xứ Nghệ" đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Kết thúc buổi hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Nghệ”, BTC đã thu được 1.226 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra. Đây là nguồn bổ sung quan trọng cho ngân hàng máu.



Bà Nguyễn Lương Hồng – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cho biết: “Năm 2017, tỉnh Nghệ An phát động được 69 đợt hiến máu, huy động được gần 30 nghìn đơn vị máu. Riêng, 6 tháng đầu năm 2018, BTC đã huy động được gần 17 nghìn đơn vị máu. Tuy nhiên, tình trạng thiếu máu trong dịp hè đang là một mối lo ngại. “Mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại”, tôi hi vọng sẽ lan tỏa được ý nghĩa của hiến máu tình nguyện, sự nhân văn, nhân đạo sẽ được đánh thức rộng rãi trong cộng đồng. Mỗi giọt máu của mọi người là niềm vui vô bờ bến của bệnh nhân đang còn nằm trên giường bệnh…”.

Cảnh Huệ