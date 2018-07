Hà Nội: Người đàn ông bất tỉnh bên vệ đường vì sốc nhiệt

Khoảng 10 giờ sáng ngày 4/7, người dân phường Định Công (Hà Nội) phát hiện một người đàn ông trung niên nằm bên vệ đường nên đã báo công an đưa vào BV Bạch Mai cấp cứu. Thời điểm nhập viện, thân nhiệt bệnh nhân lên đến 41 độ C, nghi ngờ sốc nhiệt do nắng nóng. Hiện, công an đang xác định thân nhân bệnh nhân.

TS.BS Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng cấp cứu tổng hợp, khoa Cấp cứu (BV Bạch Mai) cho biết, bệnh nhân được công an phường Định Công đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, không rõ thân nhân, thân nhiệt lên đến 41 độ C. Các bác sĩ nhận định, với tình trạng này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng, tim… và hiện đang cần đánh giá.

"Sau hơn 1 tiếng tích cực hạ nhiệt, hiện thân nhiệt bệnh nhân đã xuống 38,5 độ nhưng vẫn đang hôn mê. Các kết quả chẩn đoán cho bệnh nhân vẫn đang chờ, nhưng với biểu hiện ban đầu, rất có khả năng bệnh nhân bị sốc nhiệt do nóng nắng"- TS. Tuấn cho hay.

Theo TS. Tuấn, trong mùa nắng nóng, tình trạng bệnh nhân nhập viện không có thân nhân dễ xảy ra do say nắng, sốc nhiệt, nạn nhân ngã ra đường được người dân, người đi đường đưa vào bệnh viện. Vì thế, việc sơ cứu ban đầu là vô cùng quan trọng, quyết định đến hiệu quả điều trị, di chứng mà bệnh nhân phải chịu.

Sơ cứu sốc nhiệt đúng cách, giảm di chứng TS. Tuấn khuyến cáo, ngay khi thấy một người nghi ngờ sốc nhiệt, say nắng với các biểu hiện mặt đỏ bừng, da nóng, khô, mệt lả, đau đầu, khó ở, đỏ mặt, nôn mửa… thì ưu tiên hàng đầu là sơ cứu hạ thân nhiệt cho người bệnh. "Lúc này, đừng cố cho người bệnh uống thuốc hạ sốt vì thuốc hạ sốt không có giá trị trong trường hợp này. Việc cần làm đầu tiên là nhanh chóng chuyển bệnh nhân tới khu vực râm mát, cởi bớt quần áo, dùng các biện pháp chườm mát vào cùng cổ, nách, bẹn, lau người toàn thân bằng nước mát để nhanh chóng hạ thân nhiệt của bệnh nhân bằng bất cứ biện pháp nào. Thậm chí có thể dùng vòi nước mát hay xô nước mát xối lên người, dùng khăn ướt lau người… Nếu độ ẩm không khí thấp, cần bọc bệnh nhân trong một tấm vải ướt và mát rồi quạt thật mạnh"- TS. Tuấn tư vấn.

