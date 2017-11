Vũ Nguyệt Ánh được biết đến là gương mặt năng động, hiện là Founder & CEO của Rudicaf (thương hiệu cộng đồng hẹn hò). Đây là mô hình doanh nghiệp đứng thứ 4 trong Top 20 “Doanh nghiệp Khởi nghiệp được yêu thích nhất năm 2016”.

“Hẹn hò kiểu KÉN” là một cuốn sách độc đáo và thú vị kể về “chuyện hẹn hò”. Độc giả sẽ không chỉ tìm thấy những công thức, những hình mẫu, những bí quyết… hướng dẫn hẹn hò mà lâu nay đọc được ở nhiều nơi. Không phải là những lời rao giảng, đúc kết, hay lí thuyết suông về việc hẹn hò và tình yêu mà độc giả còn được đọc những câu chuyện có thật, những “case study”, và cả những tình huống thú vị và hấp dẫn!

Nhằm vào vấn đề đổi thay của hình thức hẹn hò trong thời hiện đại, cùng với thông điệp ấn tượng “chỉ kén thôi, ế miễn bàn", cuốn sách đã gây sức hút lớn với độc giả và nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực trước ngày họp báo ra mắt.

Cuốn sách gói gọn trong 150 trang, với 3 chương là sự khắc họa sinh động về đời sống hẹn hò của một bộ phận giới trẻ thời hiện đại “kén chọn” chứ không “ế”: và có cả những cá nhân có “Profile hot”, ngoại hình sáng, học vấn cao, công việc và thu nhập tốt, gia đình “có điều kiện”...

Các hiện tượng nhạy cảm trong vấn đề hẹn hò, tình yêu, hôn nhân thời hiện đại đã được tác giả tiếp cận và chia sẻ một cách tinh tế, nhẹ nhàng, pha cả dí dỏm nhưng cũng rất thẳng thắn, trực diện tạo nên ấn tượng cho người đọc.

Cuốn sách kì vọng trở thành “người bạn tâm giao” của một số lượng đông đảo độc giả đang được xếp hạng “thanh niên siêu kén”.

Phần được coi là ấn tượng nhất trong cuốn sách là Chương II với tiêu đề “Find yourself before you find love” (Đi tìm chính mình trước khi đi tìm tình yêu). “Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cứ mải miết đi tìm một tình yêu, một ai đó dành cho mình… nhưng lại quên mất việc khám phá và tìm hiểu chính bản thân mình”. Mỗi chúng ta rất dễ dàng mô tả một nửa lí tưởng của mình “soái ca” lí tưởng nhưng lại rất ít khi đặt câu hỏi: “Liệu mình có thực sự phù hợp với hình mẫu mà người đó đang tìm kiếm?”. Cuốn sách giúp độc giả trả lời được phần nào câu hỏi ngược lại trên.

Minh Hiếu