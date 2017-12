Hơn 50 công nhân nhập viện sau bữa ăn trưa

Theo trình bày của một số công nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm (xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước), sau bữa ăn trưa tại nhà ăn của Công ty trách nhiệm hữu hạn New Apparel Far Eatern (Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), đến khoảng 12 giờ 15, hàng chục công nhân bắt đầu cảm thấy buồn nôn, đau bụng với dấu hiệu của ngộ độc thức ăn.Ngay sau đó, hàng loạt công nhân đã bị ngất xỉu và lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm.Bữa ăn trưa gồm: canh chua bạc hà, chả thịt chiên, đậu đũa xào và cá bạc má chiên... trong đó, một số công nhân phát hiện dọc mùng khi ăn vào có biểu hiện ngứa, khó chịu ở cổ.Tính đến chiều 25/12, số công nhân bị ngộ độc thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn New Apparel Far Eatern đưa vào viện cấp cứu là 54 công nhân. Tất cả đều được cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, nằm ly bì.Theo các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm, khi nhập viện, các bệnh nhân đều có triệu chứng như ngứa cổ, buồn nôn, nôn ói, đau bụng... Hiện đã có một số trường hợp nhẹ được xuất viện, số trường hợp nặng vẫn tiếp tục được bệnh viện theo dõi và điều trị.CCông ty trách nhiệm hữu hạn New Apparel Far Eatern hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Đăng Khoa, đơn vị cung cấp thức ăn công nghiệp với 1.900 suất ăn mỗi ngày cho công nhân.Hiện Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Phước cùng với Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra về sự cố an toàn thực phẩm.

Theo TTXVN/Vietnam+