Hộp nhựa có thể gây dậy thì sớm, giảm khả năng sinh sản ở trẻ em

Cụ thể hơn, lời cảnh báo này nhằm vào các thực phẩm đựng trong hộp nhựa và hâm nóng bằng lò vi sóng, bởi vì một loạt các hóa chất được sử dụng để làm nhựa có thể xâm nhập trực tiếp vào thực phẩm trong môi trường của vi sóng. Những hóa chất này gây nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ em.Lấy ví dụ như chất Bisphenol A (BPA), đây là một chất hóa học phổ biến trong việc làm cứng nhựa. Nhưng hóa chất này có thể hoạt động như nội tiết tố nữ estrogen trong cơ thể và có khả năng thay đổi thời gian dậy thì, giảm khả năng sinh sản, tăng lượng mỡ cơ thể, và ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh và miễn dịch.Thêm vào đó là chất phthalates, hóa chất công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong ngành nhựa để tạo tính mềm dẻo và độ bền chắc cho sản phẩm. Hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển sinh dục nam, tăng béo phì ở trẻ em và góp phần gây bệnh tim mạch.Các bác sỹ cũng đưa ra cảnh báo tương tự với việc rửa chén bát nhựa bằng máy rửa bát.Và điều đặc biệt quan trọng là, một số hộp nhựa mặc dù được dán nhãn “an toàn khi sử dụng với lò vi sóng”, nhưng những vật dụng này cũng có thể gây ra những tác hại cho sức khỏe nếu chúng bị trầy xước hoặc đổi màu.Trước đây, năm 2016, ông Rolf Halden, Giám đốc Trung tâm An ninh Môi trường tại Viện Thiết kế sinh học thuộc Đại học bang Arizona đã từng trao đổi với tạp chí Time, rằng: trên thực tế, một khi màu sắc của những chiếc hộp nhựa có thể sử dụng với lò vi sóng thay đổi, có nghĩa là một phần nhất định nào đó của chiếc hộp được thiết kế để không tiếp xúc với thực phẩm, nhưng bằng cách nào đó, chúng đã tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm do vậy nhiều hóa chất của chiếc hộp đó sẽ đi vào thức ăn dưới tác dụng của vi sóng.AAP cũng khuyến cáo nên sử dụng các đồ đựng bằng thủy tinh hoặc gốm để bảo đảm an toàn hơn.

H.K

New York Post