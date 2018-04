Hợp tác nhà khoa học-doanh nghiệp đưa sản phẩm thảo dược ra thị trường

1.Có lần trao đổi với PV, PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà (Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam) nêu ra một trong những điều chưa thành công trong công tác NCKH ở Việt Nam là các đề tài sau khi hoàn thành có nhiều đề tài chưa được ứng dụng thực tiễn. Đó là một sự lãng phí lớn mà các nhà khoa học, xã hội đã bàn nhiều.

Một nguyên nhân được PGS Hà đưa ra là nhà khoa học và doanh nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung. Các doanh nghiệp phần lớn chưa hiểu đúng và đủ tầm quan trọng của sản phẩm khoa học nên chưa sẵn sàng thay đổi công nghệ. Họ nên đến với nhà khoa học với tâm thế cần được thay đổi để cùng có lợi. Về phía nhà khoa học cũng phải thay đổi, hướng đến các sáng chế mang tính thực tiễn hơn.

Quay trở lại câu chuyện ở Trường ĐH Y Dược Thái Bình, cách đây nhiều năm, nhà trường được giao thực hiện đề tài NCKH “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất đai ngải diệp ứng dụng trị liệu bệnh cơ xương khớp”. Sau nhiều năm miệt mài làm việc, trái ngọt đầu tay chính là sản phẩm đai thảo dược trị liệu PAIN.VN hỗ trợ điều trị đau lưng, đau cột sống, thoát vị đĩa đệm được chính nhà trường sản xuất. Đây là một dự án mang tính cộng đồng với mức chi phí hợp lý cho số đông người sử dụng.

Ngày 21/9/2017 tại Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Hội đồng khoa học đã họp nghiệm thu đề tài, kết luận: Đề tài có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao trong việc ứng dụng sản xuất sản phẩm KHCN, kết quả xuất sắc.

2. Điều đáng mừng rằng, ngay khi đai trị liệu PAIN.VN vừa ra lò, trường ĐH Y Dược Thái Bình đã tìm ra đường sống cho “đứa con khoa học” của họ. Đó chính là mô hình kí kết hợp tác, giao công ty Hàng Tốt Việt Nam phân phối độc quyền ra thị trường.

Ông Nguyễn Ngọc Tịnh, phụ trách kinh doanh công ty Hàng Tốt Việt Nam chia sẻ: “Nhận thấy ý nghĩ to lớn của đề tài NCKH, ban lãnh đạo công ty đã quyết định đầu tư phân phối. Ngoài mục đích kinh tế, chúng tôi mong muốn giới thiệu sản phẩm đông y Việt đến với đông đảo người dân để người Việt Nam được dùng chính hàng Việt Nam, vừa tiết kiệm vẫn mang lại hiệu quả. Hy vọng qua đó tạo bước ngoạt để nhiều đề tài khoa học khác đi vào thực tiễn”.

Chị Phạm Bích Thoan, Công ty TNHH PHI- KCN Đại An, TP Hải Dương chia sẻ: “Chồng tôi được bác sĩ chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm, rất đau, có lúc không đi được. Tôi bắt đầu tìm hiểu trên mạng về phương pháp giảm đau cho người bị thoát vị đĩa đệm, vô tình tôi đã tìm thấy đai thảo dược do trường Đại học Y dược Thái Bình sản xuất”.

“Lúc đầu tôi cũng lo lắng không biết đai có hiệu quả không. Thế nhưng tôi vẫn quyết định mua vì có bệnh thì phải vái tứ phương mà, chồng tôi bắt đầu sử dụng sau đêm đầu tiên thì cảm thấy giảm đau, đến hiện tại chồng tôi đã sử dụng hết 5 đai thảo dược trị liệu PAIN.VN. Tôi thấy đai thảo dược rất hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị xương khớp”, chị Thoan kể.

Còn anh Phạm Thế Công, sống tại Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội bị đau lưng đã nhiều năm nay. Anh Công đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau với chi phí khá cao nhưng hiệu quả không được như ý. Thật may có người bạn giới thiệu dùng đai thảo dược do trường ĐH Y Thái bình sản xuất, anh quyết định dùng 1 liệu trình 3 đai và cảm nhận rõ hiệu quả, đặc biết rất an tâm sử dụng vì sản phẩm được làm từ thảo dược tự nhiên (cây ngải cứu): “Cám ơn trường ĐH Y Dược Thái Bình đã cho ra một sản phẩm tốt mà giá thành hợp lý”, anh Công nói.

V.S