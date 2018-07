Hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư không thích hợp phẫu thuật

Phương pháp can thiệp đang nổi lên như một kỹ thuật điều trị xâm lấn tối thiểu cho các khối u, có đặc điểm tiêu diệt khối u một cách chính xác, tác dụng phụ ít, đây là một trong những phương pháp hiệu quả trong điều trị ung thư giai đoạn cuối được giới Y học công nhận những năm gần đây.

Phẫu thuật - Xạ trị - Hóa trị, dường như đã trở thành những phương pháp đầu tay trong việc trị liệu ung thư, nhưng những nỗi đau mà các phương pháp này đem lại cho bệnh nhân ung thư lại quá rõ ràng. Càng ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư và các chuyên gia ung thư tìm kiếm phương pháp điều trị với ít thương tổn và ít tác dụng phụ hơn, do vậy kỹ thuật xâm lấn tối thiểu đã được nghiên cứu và ra đời, điều trị bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu đã đạt được rất kết quả khả quan.

Nói cho cùng thế nào là phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu, những bệnh nhân nào phù hợp điều trị bằng can thiệp, hãy để chủ nhiệm khoa Can thiệp của Bệnh viện Ung thư St. Stamford Quảng Châu, chủ nhiệm Zhen Yan Li cho chúng ta giải lời giải đáp.

Can thiệp xâm lấn tối thiểu, thông qua quan sát bằng các thiết bị chẩn đoán hình ảnh, tiến hành bơm trực tiếp thuốc chống u vào chính xác khối u tại nhiều vị trí thuộc nhiều nhóm bệnh lý khác nhau, đồng thời tiến hành thắt nút mạch đối với động mạch cấp máu cho khối u. Hóa chất cục bộ có nồng độ cao gấp 8 lần so với hóa chất tĩnh mạch toàn thân. Nút mạch có mục đích gây tắc nghẽn các động mạch cấp máu cho khối u, khiến khối u mất đi nguồn máu nuôi dưỡng mà bị “chết đói”, bơm hóa chất kết hợp cùng nút mạch, cuối cùng sẽ đạt được hiệu quả tiêu diệt khối u tại chỗ nhanh chóng và chính xác. Hơn nữa việc điều trị chỉ tạo ra vết thương 1 – 2mm trên da, có ưu điểm không mổ phanh, xâm lấn nhỏ, hồi phục nhanh, hiệu quả tốt.

Hình ảnh cuối cùng cho thấy, không còn vị trí bắt màu nhuộm, thuốc đã hoàn toàn được đưa vào trung tâm của từng khối u, từng mao mạch cấp máu đều đã được nút mạch một cách chính xác.



Bệnh viện Ung thư St. Stamford Quảng Châu trên cơ sở kỹ thuật điều trị nút mạch đã kết hợp với kỹ thuật tinh lọc vi quản, nhằm từng bước tiến hành can thiệp hóa chất và nút mạch sâu hơn, chuẩn xác hơn, tỉ mỉ hơn đối với động mạch cấp máu khối u, nhằm đảm bảo lượng thuốc được đưa chính xác vào khối u và các mạch máu nuôi dưỡng được thắt nút chính xác cao độ, giúp cho hiệu quả điều trị tại chỗ của khối u cao gấp 16 lần, hạn chế hơn nữa tác dụng phụ lên các tổ chức khỏe mạnh xung quanh, hạn chế tối đa biến chứng, bảo đảm cho khối u không dễ dàng di căn, đây là kỹ thuật được coi là tầm cao mới của điều trị can thiệp - can thiệp tinh lọc vi quản chính xác cao độ.

Chủ nhiệm Zhen Yan Li giới thiệu, Bệnh viện Ung thư St. Stamford Quảng Châu bình quân mỗi tháng tiến hành hơn 200 ca bệnh điều trị bằng can thiệp nút mạch. Chỉ định vô cùng rộng rãi, có thể áp dụng cho với hầu hết khối u thực thể tại mọi vị trí trên cơ thể như tại gan, tụy, phổi, thận, tuyến tiền liệt, tuyến vú... Với chỉ định rộng rãi trên lâm sàng, can thiệp xâm lấn tối thiểu đã nổi bật được ưu thế tổn thương nhỏ, ít tác dụng phụ, phù hợp với các bệnh nhân ung thư không thể phẫu thuật, không chịu được tác dụng phụ của hóa trị.

