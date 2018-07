Khám chữa bệnh miễn phí cho 500 người dân Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Anh Quang - Bí thư Ðoàn Thanh niên Bộ Y tế cho hay, các bác sỹ trong đợt khám chữa bệnh tình nguyện lần này đã khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí, đo đường huyết và tặng quà cho hơn 500 người dân thuộc đối tượng chính sách, người già neo đơn, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ðồng Lộc, huyện Can Lộc.

Ðoàn bác sỹ tình nguyện của Bộ Y tế còn tặng 10 suất quà cho 10 gia đình của 10 nữ liệt sỹ hy sinh tại Ngã ba Ðồng Lộc; tặng 1 máy điện tim cho Trạm y tế xã Ðồng Lộc; 1 máy đông máu và 1 máy xét nghiệm nước tiểu cho Bệnh viện Ða khoa huyện Can Lộc; tặng 10 máy lọc nước cho 10 trường mầm non tại huyện Can Lộc.

TTXVN