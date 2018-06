Khủng khiếp: Mỗi năm người Việt uống gần 5 tỷ lít nước gây bệnh này

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo công bố các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về kiểm soát tiêu thụ đồ uống có đường để phòng chống bệnh không lây nhiễm do Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức.

Tại hội thảo, TS Trương Đình Bắc- Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng đưa ra những thông tin đáng báo động về tình trạng sử dụng đồ uống có đường đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam: Hiện người Việt tiêu thụ gần 5 tỷ lít nước ngọt trong mỗi năm ( dự kiến năm 2018 tăng lên hơn 5 tỷ lít nước ngọt), tỷ lệ tiêu thụ theo đầu người đã tăng lên nhanh chóng, gấp 7 lần trong 15 năm qua, mạnh nhất là trà uống sẵn và nước có ga, đồ uống thể thao, nước tăng lực và cuối cùng là nước ép trái cây.

TS Bắc cũng đưa ra khuyến cáo của WHO, lượng đường tự do bao gồm các loại đường đơn, đường đôi được bổ sung vào thực phẩm và đồ uống hoặc đường tự nhiên có trong mật ong, si rô, nước ép trái cây và nước trái cây cô đặc... trong chế độ ăn của mỗi người chỉ nên chiếm không quá 10% và nên giảm xuống dưới 5% năng lượng trong một ngày để có các lợi ích tăng thêm về sức khỏe.

Theo đó, đối với một chế độ ăn uống trung bình hằng ngày có chứa 2000 kcal, 10% tổng lượng calo sẽ tương đương với khoảng 50g đường tự do hoặc khoảng 12,5 muỗng cà phê. Để có thêm lợi ích sức khỏe, nên giảm tiêu thụ lượng đường này xuống dưới 5% tổng lượng calo mỗi ngày, tương đương với khoảng 25gam đường tự do hoặc khoảng 6 muỗng cà phê.

Tại Việt Nam, hiện trung bình một người Việt tiêu thụ khoảng 46,5g đường tự do/ ngày, gần bằng mức giới hạn tối đa là 50g một ngày và cao gần gấp đôi so với mức nên tiêu thụ mỗi ngày và cao gần gấp đôi so với mức tiêu thụ là dưới 25g một ngày theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.