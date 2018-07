Kiểm soát nhiễm khuẩn là thách thức lớn với y tế Việt Nam

Theo ông Thành, Bộ Y tế đã và luôn xác định để nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn trong cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thì công tác điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn có vai trò rất quan trọng. “Việt Nam là một nước phát triển với hơn 90 triệu dân, giường bệnh luôn quá tải, nhân lực chăm sóc người bệnh thiếu, công tác chăm sóc phụ thuộc vào người nhà người bệnh, môi trường bệnh viện chưa đạt chuẩn, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất còn hạn chế… Do vậy việc đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm bệnh đặt biệt là lây nhiễm vi sinh vật kháng thuốc kháng sinh đã trở thành một thách thức lớn”, Phó cục trưởng nhấn mạnh.

BS CK II Hoàng Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh

Đứng trước thực trạng này, ông Thành cho biết trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định. Do đó, để thực hiện tốt các biện pháp phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn thì việc đào tạo cho người làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám chữa bệnh và cho học sinh, sinh viên các trường thuộc khối ngành sức khỏe là vô cùng quan trọng.

Với sự ra mắt trung tâm thực hành kỹ năng y tế 3M- trung tâm được đầu tư bằng các trang thiết bị hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á, đại diện Bộ Y tế cho rằng, đây là một bước tiến lớn trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

Nhân viên y tê được thực hành kỹ năng tại trung tâm hiện đại nhất khu vực

Trung tâm thực hành kỹ năng y tế 3M tọa lạc tại tòa nhà Mapletree Business (Q7, TPHCM) đang được trang bị nhiều mô hình, máy móc, thiết bị tiên tiến trong ngành nha cùng các mô hình thực hành…để nhân viên y tế đến thực tập trực tiếp trên máy. Khi tiếp cận với trung tâm, các nhân viên y tế sẽ có cơ hội nghiên cứu, thực hành cũng như trao đổi kinh nghiệm từ các quy trình, kỹ thuật y tế, các giải pháp y tế hiện đại nhất, từ đó nâng cao tay nghề, rút ngắn thời gian chăm sóc bệnh nhân, giảm quá tải bệnh viện…bảo đảm an toàn nhiễm khuẩn bệnh viện.

“Nhân viên y tế chỉ cần đăng ký thông tin cá nhân, trung tâm sẽ sắp xếp và gửi lịch thực hành cùng kế hoạch hoạt động đến từng cá nhân. Bước đầu, sẽ miễn phí hoàn toàn cho nhân viên y tế đến thực hành kỹ năng tại trung tâm”, ông Sungjong, giám đốc 3M Việt Nam cho biết.

Yến Nhi