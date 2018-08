Liên tục các ca tai nạn đâm xuyên cơ thể nhập viện cấp cứu

Nạn nhân là anh N.V.M (27 tuổi, ở Nam Định) bị nạn tại nhà do ngã khi trèo lên thang lắp bóng đèn. Theo lời người nhà bệnh nhân, anh M. trèo lên thang để thay bóng đèn tại nhà, không may thang đổ nên anh ngã từ độ cao khoảng 3m xuống và bị cọc treo màn bằng tre nhọn đâm xuyên từ cổ qua hàm lên mũi.

Sau khi tai nạn xảy ra, gia đình tự ý rút cọc tre ra khỏi người bệnh nhân, rồi mới chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương.

Tại đây, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân M. bị cọc tre đâm xuyên từ giữa cổ lên mũi với nhiều tổn thương nặng, nguy hiểm. Kết quả thăm khám lâm sàng ghi nhận, bệnh nhân bị rách đáy lưỡi, chảy máu trong họng, khó thở vì vết đâm gây phù nề toàn bộ trong họng. Rất may cho bệnh nhân này vết thương do cọc tre đâm chính giữa cổ, nếu đâm lệch sang hai bên vùng động mạch cảnh thì nguy cơ bệnh nhân sẽ tử vong ngay tại chỗ do mất máu ồ ạt rất cao.

BS Thắng cho biết, trước tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, các bác sĩ phải phẫu thuật cấp cứu ngay để bảo toàn tính mạng cho người bệnh. Bệnh nhân được khâu lại niêm mạc hạ họng, lưỡi, khâu phục hồi vết thương vùng cổ đồng thời cũng mở khí quản để đảm bảo đường thở...

Trước đó Bệnh viện này cũng tiếp nhận một bé 5 tuổi bị ngã vào cọc tre ở hàng rào. Và mảnh ở cây tre đó đâm đúng vào phần động mạch cảnh ở cổ đi vào trong nền sọ. Khi đến bệnh viện cấp cứu, người nhà cũng rút cọc tre ra trước. Nhưng không may trong quá trình rút, để lại dị vật nên trong khi nhập viện bệnh nhi bị chảy nhiều máu. Phải mất rất nhiều thời gian, các bác sĩ mới tìm ra nguyên nhân và phẫu thuật để loại bỏ được dị vật cho cháu bé. Cây xà beng sắt 'từ trên trời' rơi xuống đâm xuyên qua bàn chân nam công nhân. Ảnh do Bệnh viện E Trung ương cung cấp Gần đây nhất, trong ca trực đêm 2/8, Khoa Cấp cứu Bệnh viện E Trung ương đã tiếp nhận và cấp cứu cho một bệnh nhân nam (39 tuổi, ở Vũ Đoàn, huyện Hưng Hà, Thái Bình) bị xà beng đâm xuyên thấu bàn chân trái. Lúc này, nạn nhân bị một xà beng dài 80 cm, đường kính 2,5 cm đâm từ phía trên xuyên qua bàn chân trái, khoảng 10 cm. Theo người nhà bệnh nhân, bệnh nhân này làm nghề thợ hồ ở một công trình xây dựng ở đường Phạm Văn Đồng. Trong lúc lao động phía dưới chân công trình, bệnh nhân bị một xà beng rơi từ trên cao xuống vào chân. Mặc dù, bệnh nhân có đi giầy, tất nhưng dị vật đó đã xuyên thủng bàn chân trái. Ngay lập tức, bệnh nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. BS Nguyễn Đình Hiếu - Khoa Ngoại Chấn Thương – Bệnh viện E là người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân này cho biết, đây là một ca tai nạn lao động hy hữu. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng có dị vật là một xà beng sắc, nhọn, bẩn đâm xuyên thấu bàn chân trái. Bệnh nhân này biểu hiện đau đớn rất nhiều. Các bác sĩ nhanh chóng sơ cấp cứu vết thương, tiêm thuốc giảm đau và dùng kháng sinh phòng tránh uốn ván, nhiễm trùng. Bệnh nhân được tiến hành chụp X- quang đánh giá mức độ tổn thương do dị vật gây nên. Kết quả chụp phim cho thấy, tổn thương bàn chân trái do dị vật này gây gãy xương đốt bàn ngón 2, 3, 4. Tiên lượng khá nặng, nguy cơ nhiễm trùng cao, các bác sĩ phải tiến hành mổ cấp cứu ngay lập tức. “Bệnh nhân này rất may mắn vì được đưa đến bệnh viện kịp thời, phẫu thuật lấy dị vật, xử lý vết thương phần mềm phức tạp nên không ảnh hưởng đến thần kinh” – BS Nguyễn Đình Hiếu khẳng định. BS Nguyễn Đình Hiếu cho biết thêm, mặc dù đây chỉ tai nạn lao động hy hữu nhưng không hiếm gặp. Cách đây chưa lâu, BS Hiếu cũng đã từng gặp một trường hợp khác bị xà beng đâm xuyên tay khi một số người đang cùng nhau cậy nắp cống. Do một lao động khác trượt tay đã khiến chiếc xà beng đâm thủng tay của nạn nhân. BS Hiếu khuyến cáo: Đối với những tai nạn hy hữu do xà beng gây nên, mọi người không tự ý rút ra, vì điều đó có thể khiến tình trạng mất máu, nhiễm trùng nặng, thậm chí gây tử vong cho nạn nhân. Mọi người cần đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất để được sơ cấp cứu, phẫu thuật xử lý kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Theo bác sĩ Thắng, đối với những trường hợp không may bị dị vật đâm vào cơ thể, gia đình không nên tự xử lý tại nhà. Ngay lập tức nên chuyển bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ thăm khám và cấp cứu kịp thời. Bởi tại các cơ sở y tế, bác sĩ mới chẩn đoán được vết thương có bị tổn thương vào các mạch máu lớn hay không. Từ đó có những phương án điều trị thích hợp. Tuyệt đối không nên tự ý rút dị vật từ vết thương, sẽ gây nguy cơ khiến vết thương của bệnh nhân chảy máu không ngừng cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, chẳng may thấy người bị tai nạn, không được rút dị vật ra khỏi vết thương việc người nhà bệnh nhân tự ý rút dị vật ra khỏi vết thương như trường hợp bệnh nhân M kể ở trên rất nguy hiểm. Vết thương của bệnh nhân có thể chảy máu cấp tính ồ ạt, nguy cơ tử vong trước khi cấp cứu tới bệnh viện. Đối với những trường hợp không may bị dị vật đâm vào cơ thể, gia đình hoặc người cứu nạn nhân không nên tự xử lý tại nhà, thay vào đó, cần nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ thăm khám và cấp cứu kịp thời.

Thái Hà