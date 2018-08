Mắc những bệnh này ăn cá cực kỳ nguy hiểm

Người mắc bệnh gout

Cá và các loại hải sản khác có chứa nhiều purin. Trong khi đó, bệnh gút là do sự chuyển hoá purin trong cơ thể rối loạn gây ra. Vì vậy, người mắc gút nên tránh ăn các loại các khi bệnh đang thời kỳ phát tác. Khi bệnh giảm, nên ăn thịt cá theo định lượng, không được hấp thụ quá nhiều một lần.

Người bị ho dị ứng

Người bị ho lâu ngày và phải dùng thuốc để điều trị không nên ăn cá, đặc biệt là cá biển để tránh bị dị ứng với biểu hiện nổi mẩn đỏ trên da, sung huyết giác mạc, chóng mặt, tim đập nhanh…

Ngoài thuốc ho, một số thuốc kháng sinh, thuốc hạ huyết áp, thuốc chống trầm cảm, thuốc chống viêm…cũng chứa chất ức chế monoamine. Nếu đang trong quá trình dùng các loại thuốc này để điều trị bệnh, bạn nên tránh ăn cá để mau chóng lành bệnh.

Nhiều bệnh không nên ăn cá. Ảnh minh hoạ: Internet Nhiều bệnh không nên ăn cá. Ảnh minh hoạ: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đàn ông bị suy giảm khả năng sinh sản một phần nguyên nhân do lượng thủy ngân tích trong cơ thể cao hơn. Có nhiều loại cá chứa lượng thủy ngân cao như cá kiếm, cá thu to, cá ngừ… Khi thủy ngân xâm nhập vào cơ thể, kết hợp với các tế bào hồng cầu trong máu sẽ cản trở chức năng của các tế bào sinh sản.Nên hạn chế ăn cá mòi, cá trích, cá ngừ, cá chép, cá bơn… Ngoài ra, trong các cách chế biến cá, món cá chiên thường không tốt cho sức khỏe, đấy là chưa kể khi chiên cá hàm lượng protein cũng giảm bớt, chưa kể, nếu cá bị cháy sẽ sản sinh các chất dễ gây ung thư. Với những bệnh nhân mắc bệnh huyết áp, có khối u và cả trẻ em… hạn chế ăn cá muối.Trong mỡ cá có chứa axit eicosapentaenoic (EPA), có tác dụng ngăn ngừa cholesterol bám dính vào thành mạch máu, rất tốt đối với người bệnh xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, hấp thụ quá nhiều EPA sẽ ức chế kết tập tiểu cầu, dễ làm triệu chứng chảy máu trầm trọng thêm, không có lợi cho việc phục hồi bệnh.Bệnh lao là bệnh do vi trùng lao hoạt động gây ra. Người bị nhiễm vi trùng lao có thể bị bệnh trong một thời gian ngắn sau đó, hoặc nhiều năm sau, khi hệ miễn dịch bị suy yếu vì nguyên do khác như tuổi già, bệnh tiểu đường, nhiễm HIV, bệnh thận hoặc ung thư. Nếu bệnh nhân lao ăn nhiều cá nó có thể gây ra dị ứng, có thể dẫn đến buồn nôn, nhức đầu, đỏ bừng da, sung huyết giác mạc… Thậm chí, nó có thể khiến tim đập nhanh, tiêu chảy, đau bụng, khó thở, hoặc tăng huyết áp và tồi tệ hơn là gây chảy máu não.Chlorpheniramin, diphenhydramine thuộc loại chất đối kháng thụ thể histamine. Những thực phẩm giàu histidine như tôm cá vào trong cơ thể có thể chuyển hóa thành histamine. Nếu ăn chúng cùng với các loại thuốc trên sẽ dẫn tới các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, hồi hộp.