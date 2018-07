Mẹ tắm cho anh lớn, bé 4 tuổi ngã từ lầu 7 chung cư

Ngày 6/7, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu và điều trị thành công, cứu sống một bé gái nguy kịch do té từ lầu 7 chung cư xuống nền xi măng.

Cụ thể, vào khuya ngày 26/6, bé gái 4 tuổi được người nhà đưa đến bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng lơ mơ, chảy máu nhiều, gãy tay, có vết thương hở ở chân, bụng trướng, tri giác không ổn định… do té từ tầng 7 một chung cư trên địa bàn TPHCM.

Theo các BS, đây là ca bệnh nhi té từ lầu 7 sống sót đầu tiên mà BV tiếp nhận.

Theo lời kể của mẹ bé gái, vào tối ngày xảy ra tai nạn, sau khi tắm xong cho con lớn, chị ra ngoài kiểm tra thì không thấy con nhỏ đâu. Đến khi có người hô hoán, chị vội chạy xuống thì đã thấy con đang nằm nghiêng một bên, vết thương ở tay và chân rất nặng.

Nói về nguyên nhân tai nạn, người mẹ cho biết có thể do bé hiếu động, chồng các thùng carton và xe đồ chơi với nhau rồi trèo lên đứng trên đó nên bị trượt ngã. May mắn do được mái che ở tầng 1 đỡ trước khi tiếp đất nên chấn thương cũng được giảm nhẹ hơn.

“Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bé gái có tình trạng máu tụ dưới màng cứng và xuất huyết vùng hố sau, chấn thương dập gan, xương cánh tay trái gãy hở độ 3, tổn thương động mạch cánh tay trái. Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, ê kip trực đã hội chẩn khẩn cấp và quyết định phẫu thuật để cứu sống bệnh nhi này”, BS CK II Trịnh Hữu Tùng, giám đốc BV Nhi đồng 2 cho biết.

0 giờ ngày 7/6, bé gái được đưa vào phòng mổ để kết hợp xương, vi phẫu thuật nối động mạch cánh tay trái. “Vì bé gái bị đa tổn thương rất nặng, phần đầu dưới xương cánh tay lộ ra ngoài, men gan tăng cao, bé gái phải đối diện với nguy cơ nhiễm trùng, thiếu máu và chảy máu. Bên cạnh đó, mạch máu bị dập có nguy cơ tắc lại cao, bé gái có thể bị đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Do đó, áp lực lên ê-kip mổ là vô cùng nặng nề vì phải thực hiện nhanh, chính xác, hạn chế phải mổ lại vì bệnh nhi đang rất nguy kịch nên không thể gây mê nhiều lần”, BS Nguyễn Thị Ngọc Ngà (Khoa Bỏng- Chỉnh trực, BV Nhi đồng 2), người trực tiếp thực hiện nối mạch cho bệnh nhi thông tin.

Chung cư cao tầng tiềm ẩn những hiểm họa tai nạn cho trẻ nhỏ. Ảnh minh họa

Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 1 giờ và sau đó bệnh nhi đã được đưa về Khoa hồi sức để tiếp tục theo dõi và bảo tồn các tổn thương ở vùng đầu, gan. Tới thời điểm hiện tại, bé gái đã được xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc bình thường.

Đánh giá về trường hợp lần này của bệnh nhi, BS Nguyễn Thành Đô (Khoa Ngoại thần kinh BV Nhi đồng 2) cho biết trong 16 năm qua kể từ khoa được thành lập, đây là trường hợp đầu tiên bé té từ lầu 7 xuống mà vẫn sống.

Theo các BS, từ đầu năm 2018 đến nay, BV Nhi đồng 2 đã tiếp nhận điều trị 656 ca tai nạn sinh hoạt vào cấp cứu điều trị, trong đó có 54 ca bị chấn thương sọ não và nguyên nhân té ngã chiếm tỷ lệ cao.

Yến Nhi