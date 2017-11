Một số những thay đổi về tâm lý và tinh thần sau khi bỏ thuốc lá

Những thay đổi về tâm sinh lý sau khi bỏ thuốc và cách khắc phục

Những ngày đầu sau khi bỏ thuốc thì cơ thể thường gặp phải những thay đổi nhất định. Lý giải nguyên nhân và cách khắc phục của các thay đổi này, các nghiên cứu đã cho thấy: Triệu chứng đầu tiên của sự thay đổi về sinh lý và tinh thần sau khi bỏ thuốc là cảm giác đói thuốc. Nguyên nhân dẫn đến đói thuốc là cơ thể đã quen với 1 lượng nicotine, khi lượng đó giảm đi sẽ khiến cơ thể có cảm giác đói thuốc để bạn muốn hút thuốc. Tuy nhiên, cảm giác cực kỳ thèm thuốc thường chỉ kéo dài từ 1 – 5 phút. Để khắc phục việc này thì bạn hãy làm một cái gì đó đến khi cảm giác đó giảm đi như uống nước, tập thở sâu...

Triệu chứng tiếp theo là đầu bồng bênh, mất tập trung. Điều này có thể do thiếu nicotine trong máu. Hãy nhớ là bộ não của bạn đã quen làm việc với sự có mặt của nicotine và bây giờ phải tập làm việc không có nicotine. Vì thế, hãy làm việc từ từ thôi, đừng quá cố gắng trong vài ngày. Tập thể dục nhiều hơn, làm việc thời gian ngắn hơn xen kẽ với thời gian giải lao nhiều hơn. Chú ý xem mình ăn uống có bình thường không?

Tiếp theo của sự thay đổi là xuất hiện triệu chứng ho. Đây là phản xạ tự làm sạch của phổi. Sau khi ngừng hút thuốc những lông mao giúp làm sạch phổi bắt đầu hoạt động trở lại sẽ đẩy đờm từ những phế quản nhỏ lên các phế quản lớn rồi được ho khạc ra ngoài. Để đối phó với triệu chứng này, bạn nên nhấp từng ngụm nước ấm sẽ có thể làm giảm ho và sẽ tự hết ho sau đó 1 thời gian sau 1 đến 2 tuần.

Sau triệu chứng ho thì cảm giác căng thẳng và cáu kính thường xuất hiện. Bởi vì lượng nicotine trong máu giảm, thành phần hoá học trong người bạn thay đổi. Cơ thể bạn đang cố gắng đối phó với những sự thay đổi đó. Vì vậy nó làm cho bạn cảm giác căng thẳng và cáu kỉnh. Để giảm bớt căng thẳng bạn nên đi bách bộ, ngâm trong nước ấm, và làm vài động tác thư giãn. Nói chuyện với ai đó về cảm giác của mình.

Bên cạnh các triệu chứng trên thì cảm giác buồn rầu, trì trệ cũng xuất hiện. Bởi vì Nicotine là chất hoá học kích thích tế bào não tạo nên cảm giác hưng phấn. Phải mất một thời gian để cơ thể của bạn sản xuất cân bằng chất hoá học gây hưng phấn tự nhiên thay cho chất nicotine. Trong thời gian điều chỉnh lại này bạn có thể có cảm giác buồn rầu. Một bài tập đơn giản như là đi bộ nhanh 5-10 phút chẳng hạn có thể làm bạn thay đổi. Tình trạng này sẽ hết dần dần, không nên lo lắng.

Sau một loạt những thay đổi thì sự chuyển hóa trong cơ thể bạn đang trở lại bình thường nên bạn sẽ có cảm giác chóng đói. Khi đó, hãy ăn những bữa nhỏ ít năng lượng như là bỏng ngô, cà rốt, quả mận hay cái gì đó. Cố gắng ăn khoảng 6 bữa nhỏ và uống nhiều nước.

Khó ngủ cũng là một trong những thay đổi rõ rệt xảy ra khi bỏ thuốc lá. Bởi vì Bộ não của bạn đang học cách làm việc không có nicotine. Chất gây ngủ trong não của bạn có thể đang bị ảnh hưởng trong quá trình tự điều chỉnh lại này. Để khắc phục thay đổi này thì bạn có thể ngâm mình trong nước ấm, uống một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ. Có thể đọc cái gì đó hoặc nghe nhạc.

Ngoài ra, còn một số những thay đổi khác cũng có thể gặp như khô miệng, rát họng, đau đầu, rối loạn tiêu hoá, mệt mỏi, chảy nước mắt, loét miệng và tăng cân. Điểm đáng chú ý nhất ở đây là tăng cân. Không phải tất cả mọi người đều tăng cân sau khi bỏ thuốc. Trung bình bỏ thuốc có thể làm tăng khoảng 2 kg. Nguyên nhân có thể là người bỏ thuốc hoạt động ít hơn và hay gặp hơn là người bỏ thuốc thường lấy thức ăn thay cho hút thuốc. Rất may là sự tăng cân này có thể tránh được bằng cách có thể ăn 3 đến 6 bữa nhỏ hàng ngày chứ không ăn 1 bữa thật nhiều, tránh những chất béo, ăn nhiều hoa quả và rau tươi, vẫn giữ phong độ làm việc, tập luyện nhiều hơn (ví dụ đi bộ nhanh ...). Nếu vẫn tiếp tục tăng cân cũng đừng lo sợ. Cơ thể của bạn có thể cần có thời gian quen dần với tình trạng không có nicotine. Nếu bạn ăn uống điều độ, tránh ăn quá nhiều, tập luyện đều đặn, bạn sẽ giảm cân. Và hãy nhớ rằng lợi ích của việc bỏ thuốc còn giá trị hơn rất nhiều so với cái hại do tăng vài kg.

