Mùa đông dễ béo, làm sao để giữ dáng thon?

Theo một nghiên cứu, một người bình thường có xu hướng tăng 3 – 4kg vào mùa đông. Điều gì dẫn đến kết quả này? Bạn có thể bị ảnh hưởng bởi chứng rối loạn theo mùa khiến cho tâm trạng thay đổi và mức năng lượng của cơ thể tụt xuống. Bạn sẽ cảm thấy lười vận động và tập luyện. Cùng với thời tiết lạnh giá, bạn thường hạn chế các hoạt động thể chất dẫn đến cảm giác lười biếng và trì trệ. Hãy nhớ, ngủ quá nhiều cũng ảnh hưởng đến cơ thể khiến bạn càng cảm thấy mệt mỏi hơn.

Bạn sẽ nhận thấy rằng mình có xu hướng ăn nhiều hơn vào mùa đông. Đó là vì hệ sinh học trong cơ thể gây ra nhu cầu ăn nhiều hơn để tăng trao đổi chất. Sự thay đổi đột ngột này sẽ khiến bạn tăng cân. Một nghiên cứu cũng cho biết khi trao đổi chất tăng, năng lượng sẽ được đốt cháy để giữ ấm cho cơ thể. Nhưng đồng thời, nó sẽ khiến bạn nhanh đói và ăn nhiều hơn.

Vì vậy, nếu bạn không muốn tăng cân trong mùa đông này, hãy lưu ý những mẹo nhỏ dưới đây. Thay vì bỏ tập, bạn có thể giảm thời gian luyện tập từ 45 – 50 phút xuống còn 20 – 25 phút mỗi lần để duy trì cơ thể linh hoạt và khỏe mạnh.

Hoạt động trong nhà

Nếu trời lạnh khiến bạn ngại đến phòng tập, hãy dành thời gian tự tập ở nhà với những bài tập yoga, những động tác vận động mà không cần nhiều dụng cụ hỗ trợ, thiền… Cách này giúp bạn vẫn duy trì được thói quen tập luyện ngay cả trong ngày đông lạnh giá.

Chăm đi bộ

Mùa đông lạnh khiến bạn chỉ muốn ở trong nhà và đây là nguyên nhân làm cho bạn trở nên lười vận động. Hãy duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt hơn. Bạn nên đi bộ đủ 10,000 bước tối thiểu mỗi ngày.

Chú trọng bữa ăn lành mạnh

Bất kể là mùa nào trong năm, bạn cũng luôn cần chú ý đến chế độ ăn uống của bản thân để tăng cường sức khỏe. Những bữa ăn không lành mạnh và khoa học sẽ chỉ khiến bạn tăng cân và gặp những vấn đề khác với sức khỏe. Bạn nên ưu tiên những loại rau củ quả đúng mùa, hạn chế chế biến thức ăn với dầu mỡ sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe trong những ngày lạnh giá.

Đừng quên bổ sung protein

Bổ sung thức ăn giàu protein sẽ giúp bạn no lâu hơn trong suốt cả ngày. Do đó, bạn sẽ hạn chế ăn quá nhiều so với cần thiết và ăn vặt những món không tốt cho sức khỏe.

Lựa chọn tinh bột "thông minh"

Lựa chọn loại tinh bột thông minh sẽ giúp bạn đạt mục tiêu không bị tăng cân sau khi mùa đông kết thúc. Tinh bột là thành phần không thể thiếu trong chế độ ăn của bạn bởi chúng giúp cơ thể hoạt động hiệu quả. Bạn có thể lựa chọn các loại tinh bột như ngũ cốc, khoai tây, gạo lứt và yến mạch. Những thực phẩm này vừa đảm bảo cung cấp tinh bột cho cơ thể lại rất lành mạnh.

Không bao giờ bỏ bữa

Đây là điều tệ nhất bạn có thể làm với cơ thể mình. Bỏ bữa không giúp bạn giảm cân mà ngược lại. Bạn sẽ ăn nhiều hơn sau đó và thường bị hấp dẫn bởi những đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Bạn có thể ăn thành nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày, cứ 2 – 3 tiếng/bữa và tuyệt đối tránh xa các thức ăn không tốt cho sức khỏe.

Gia Minh