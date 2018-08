Mưa lụt, có thể lây nhiễm và tử vong vì viêm dạ dày ruột

Trong mùa mưa, nguy cơ ô nhiễm nguồn nước càng cao, dẫn đến sự lây lan của vi khuẩn và tăng nguy cơ mắc viêm dạ dày ruột.

Một số triệu chứng phổ biến nhất của bệnh bao gồm: tiêu chảy nặng, nôn mửa, đau bụng, chuột rút và mất nước. Mất nước nghiêm trọng có thể đe dọa sự sống ở người già, trẻ nhỏ và những người có hệ miễn dịch bị ức chế. Mất nước có thể dẫn đến suy gan và tử vong.

Viêm dạ dày ruột là một loại nhiễm trùng đường tiêu hóa, nguyên nhân trực tiếp gây bệnh là do virut Rota thuộc họ Reoviridae. Loại virut này thường tấn công vào những đối tượng có hệ miễn dịch kém như người già hoặc trẻ nhỏ.



Khi virut xâm nhập vào cơ thể người bệnh sẽ gây nên một số triệu chứng điển hình như nôn và tiêu chảy, bên cạnh đó có thể đi kèm với một số dấu hiệu khác như sốt, đau bụng, đau đầu, trong một số trường hợp người bệnh có thể cảm thấy lạnh hoặc rét run.

Ban đầu, những triệu chứng này xuất hiện ở mức độ nhẹ nhưng càng ngày sẽ trở nên trầm trọng hơn. Nếu không có biện pháp điều trị kịp thời bệnh nhân có thể gặp phải những biến chứng nguy hiểm tới sức khỏe như:



Biến chứng gây đau và co thắt dạ dày: virut có thể tấn công khiến niêm mạc dạ dày bị viêm loét dẫn đến việc người bệnh phải gánh chịu những cơn đau bụng dữ dội. Ban đầu là những cơn đau âm ỉ, mức độ đau sẽ ngày càng tăng mạnh nếu như bệnh nhân ăn uống không đúng cách.

Biến chứng gây mất nước trầm trọng: tình trạng nôn và tiêu chảy kéo dài sẽ khiến cho người bệnh bị mất nước và các chất điện giải nhanh chóng. Khi cơ thể không bù đủ lượng nước và điện giải đã mất sẽ khiến cơ thể sụt cân nhanh chóng, hoạt động yếu dần. Trong một số trường hợp nặng, người bệnh bị mất nước nhiều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí là tử vong.

Biến chứng gây sốt kéo dài: người lớn có thể sốt trên 37,5 độ C, trẻ nhỏ có thể sốt trên 38 độ C. Tình trạng sốt kéo dài đặc biệt ở trẻ em sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển cả về mặt trí não cũng như thể chất của trẻ.



Biến chứng làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày: do tế bào niêm mạc dạ dày bị viêm loét, thậm chí là hoại tử dần, không phục hồi được, sẽ dẫn đến sự biến đổi trở thành ác tính gây ung thư dạ dày.



Bệnh viêm dạ dày ruột đặc biệt nguy hiểm khi có khả năng lây lan nhanh chóng ra môi trường xung quanh nếu không được xử lý kịp thời, thậm chí có thể trở thành đại dịch. Khi đó, mức độ nguy hiểm sẽ càng trở nên trầm trọng hơn.

Cách ngăn ngừa viêm dạ dày ruột 1. Giữ môi trường xung quanh sạch sẽ. Khử trùng các bề mặt thông thường (như, mặt bàn, tay nắm cửa vv...) bằng chất tẩy rửa có chứa clo hoặc chất làm sạch. 2. Rửa sạch tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh. Điều này rất quan trọng nếu bạn sử dụng nhà vệ sinh công cộng, có thể là tại nơi làm việc hoặc bất cứ khu vực nào khác. 3. Rửa tay sạch sẽ và thường xuyên đặc biệt trước khi ăn và chế biến thực phẩm. 4. Tránh ăn thực phẩm bày bán rong hoặc những nơi có nguồn nước không rõ ràng. 5. Uống nước đun sôi kỹ và đã được xử lý clo. 6. Tránh ăn cá tươi hoặc chưa chín kỹ. 7. Không ăn các loại trái cây trộn bán sẵn trên đường phố. Nên tự chế biến hoa quả và bảo quản chúng trong các đồ chứa đảm bảo vệ sinh. 8. Nếu bạn bị ướt khi trời mưa và đi qua các vũng nước, hãy rửa tay, chân thật nhanh. Điều này sẽ giúp giảm thiểu sự lây truyền bệnh thông qua các chất fomit. 9. Để giày bên ngoài nhà nếu đã đi vào vũng nước. Đây là một cách tốt để tránh mang vi khuẩn từ vũng nước vào nhà. 10. Nếu bạn làm việc trên máy tính hoặc máy xách tay, hãy làm sạch bàn phím và con chuột trước khi sử dụng vì những tác nhân phổ biến có thể làm lây lan vi khuẩn. 11. Cố gắng giảm mức độ căng thẳng. Căng thẳng quá mức có thể làm suy giảm miễn dịch, khiến bạn dễ bị mắc bệnh.

Quảng An (tổng hợp)