Nấm ma thuật - Loại ma tuý cực độc đã xuất hiện ở Việt Nam

Theo Trung tá Nguyễn Văn Cường – Đội trưởng Đội 2 – Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy – CA Hải Phòng, do c hỉ là những cây nấm nên rất đơn giản khi để trong túi, ví của một số học sinh, sinh viên ở một vài tụ điểm ăn chơi. Trong giới trẻ, loại nấm này còn có những cái tên khác như nấm thức thần, nấm ảo giác, nấm ma thuật… Theo lực lượng công an, mỗi cây nấm được cắt ra làm 2-3 phần, chân nấm dài có thể được cắt nhiều phần hơn nữa. Và mỗi miếng nhỏ như thế này sẽ có giá khoảng 500.000 đồng với hàng loại 1.

Theo đó, với hình dáng bên ngoài không khác gì những loại nấm dùng làm thực phẩm hay những loại nấm mọc hoang ngoài tự nhiên, nhưng đây lại là một loại nấm ma túy vì nó chứa 1 chất ma túy cực mạnh, nằm trong danh mục các chất ma túy nguy hiểm nhất hiện nay.

Hai hoạt chất Psilocine và Psilotcin chính là nguyên nhân gây ảo giác mạnh cho người dùng. Hai hoạt chất này nằm ở số tứ tự 36 trong danh mục 1 – các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng cả trong y học lẫn đời sống xã hội của Nghị định 73/2018/ NĐ - CP quy định về danh mục chất ma tuý và tiền chất.

Đây là những hoạt chất tự nhiên có sẵn trong cây nấm chứ không phải do tẩm ướp nên đem lại cảm giác dịu êm. Theo Trung tá Cường, loài nấm này mọc khá phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới như Bắc Mỹ, Mexico, Nam Mỹ, bán đảo Scandinavia và vài vùng tại châu Á và mới du nhập vào Việt Nam.

Nấm ma thuật - Loại ma tuý cực độc mới xuất hiện tại Việt Nam Theo các chuyên gia, các chất ma túy trong cây nấm này khiến người dùng lâng lâng, bay bổng, cười khóc vô cớ, khiến người trầm cảm trở nên tươi vui lạ thường. Đặc biệt, mỗi miếng nấm được gọi bằng tiếng lóng là 1 “trip” – nghĩa là 1 chuyến đi. Đó có thể là 1 trải nghiệm lên thiên đường, xuống địa ngục, lên mặt trăng, xuống đáy biển theo tưởng tượng của người dùng.

Và "chuyến đi" có thể kéo dài từ 6 đến 20 giờ đồng hồ, tùy thể trạng và liều dùng. BS Nguyễn Thị Kim Cúc- Khoa Điều trị các rối loạn liên quan đến lạm dụng chất - BV Tâm thần Hà Nội cho biết "Trên thực tế, có những người thể trạng yếu qúa thì trở nên kiệt sức, không thể thoát khỏi chuyến đi ma quái đó nếu không có sự đánh thức của người khác. Và càng dùng nhiều, càng lệ thuộc vào loại ma tuý cực độc này. Các nhà khoa học trên thế giới vẫn chưa thể giải thích được cơ chế kỳ lạ mà các hoạt chất trong loại nấm ma thuật này gây ra cho người dùng".