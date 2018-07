Nên hay không phẫu thuật thu nhỏ 'cô bé' để giữ chồng?

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trưởng phòng khám sản phụ khoa, Trung tâm y tế lao động Thái Hà, Hà Nội, cho biết hiện nay nhu cầu phẫu thuật thu nhỏ vùng kín của chị em là khá lớn. Hầu hết đồng ý tiến hành phẫu thuật là vì tâm lý tự ti khi gần chồng, giảm hưng phấn khi quan hệ tình dục, hay bị các bệnh phụ khoa và một số chứng bệnh khác như tự xì hơi, táo bón, sa tử cung...



Bác sĩ Kim Dung khuyến cáo, chị em vừa mới sinh không nên sốt sắng làm phẫu thuật, nên để thời gian 3-4 tháng, thậm chí là 6 tháng sau khi sinh bé để dạ con co lại, ổn định. Các cặp vợ chồng có thể tập bài Kegel để tăng hưng phấn khi quan hệ trước khi có ý định nhờ sự can thiệp dao kéo.



Nếu đã quyết định phẫu thuật, chị em nên tuân thủ lời khuyên của bác sĩ, nên kiêng quan hệ ít nhất một tháng rưỡi, giữ sạch vùng kín, vệ sinh thường xuyên, nên dùng đồ lót thông thoáng, không bó sát và phải kiểm tra định kỳ theo lịch hẹn. Về chế độ ăn uống, tránh ăn những đồ cay, nóng, rượu bia. Nếu vết thương có dấu hiệu đau nhức, sưng cần đến bệnh viện kiểm tra lại.



Chị em lưu ý nên chọn những bệnh viện có uy tín phẫu thuật để tránh những rủi ro như nhiễm trùng vùng kín, để lại sẹo xấu, vùng kín quá nhỏ, thậm chí là sốc phản vệ, dẫn tới nguy hiểm đến tính mạng. Đừng nên tham rẻ tìm đến những nơi bác sĩ không đủ tay nghề, cơ sở vật chất thiếu thốn để rồi tiền mất tật mang.



Theo bác sĩ Dung, mỗi ca phẫu thuật kéo dài trung bình 30-45 phút, không gây đau đớn, bệnh nhân có thể đi lại được ngay. Sau khi phục hồi, chị em có cảm giác âm đạo co thắt như hồi còn con gái.

Theo BS. Trần Tuyết Lan – Nguyên Trưởng khoa Sản 2, BV Phụ sản Trung ương, c huyện làm đẹp vùng kín sau sinh là đề tài được nhiều phụ nữ quan tâm bởi trải qua quá trình sinh nở, vùng kín bị tổn thương đặc biệt là dễ nhiễm các bệnh phụ khoa, vùng kín bị rách và giãn rộng, không giữ được màu hồng như thời còn xuân khiến họ nảy sinh tâm lý tự ti khi đối diện với chồng mình.

Có khá nhiều chị em than phiền về tình trạng khô hạn vùng kín sau khi sinh em bé. Điều này được lý giải là do khi cho con bú, cơ thể mẹ tiết ra chất Prolactin. Nếu chất này càng tăng cao thì lại giảm estrogen – một nội tiết tố nữ được tiết ra từ buồng trứng, gây nên tình trạng khô hạn.



Do đó, nhiều chị em cảm thấy khó khăn, mất tự tin trong hoạt động tình dục, giảm ham muốn, gần gũi đối với chồng mình. Tình trạng khô hạn vùng kín nếu cứ để kéo dài sẽ khiến niêm mạc âm đạo teo hơn, dễ tổn thương.

Để cải thiện tình trạng khô hạn, BS. Lan khuyến cáo chị em cần tăng cường các hoạt động thể lực, điều này vừa giúp giảm stress và hạn chế tình trạng khô âm đạo. Chú ý vệ sinh vùng kín sạch sẽ, nhưng không nên xịt rửa nước vào sâu trong âm đạo, không dùng các loại dung dịch vệ sinh phụ nữ chứa xà phòng dễ làm mất đi sự cân bằng PH trong môi trường âm hộ, âm đạo. Về chế độ dinh dưỡng, cần quan tâm bổ sung đầy đủ thịt, cá, trứng, sữa, tăng cường bổ sung estrogen bằng các thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên như các loại mầm đậu nành. Các thực phẩm này có tác dụng tốt để cải thiện tình trạng khô hạn của phụ nữ, giảm quá trình lão hoá, chống oxy hoá mạnh – nhất là trong điều kiện môi trường ô nhiễm, nhiều khói bụi, nắng nóng như hiện nay.

Oải Hương