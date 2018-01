Ngủ đêm ngon giấc giúp giảm cân ngoài mong đợi

Tập thể dục buổi tối

Nhiều người tin rằng tập thể dục gần giờ đi ngủ sẽ khiến bạn không có giấc ngủ ngon nhưng sự thực không phải vậy. Theo một khảo sát thực hiện năm 2013 bởi Hiệp hội Giấc ngủ Quốc gia, có tới 56 – 57% số người cho biết vẫn có giấc ngủ ngon dù tập luyện gần sát giờ ngủ. Vì vậy, năng động suốt ngày dài hoặc tập thể dục gần giờ đi ngủ cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm của bạn.

Thậm chí, việc tập luyện vào buổi tối còn đem lại rất nhiều lợi ích như giúp bạn giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc bận rộn. Bạn sẽ không cảm thấy buồn ngủ như khi phải dậy sớm tập luyện vào buổi sáng sớm đồng thời mang lại giấc ngủ sâu ban đêm. Bạn cũng có thể tập yoga trước khi ngủ tuy nhiên bạn nên tập luyện cách bữa tối khoảng 2 tiếng.

Tự chuẩn bị bữa trưa

Nếu bạn thường xuyên ăn trưa bên ngoài thay vì tự chuẩn bị đồ ăn ở nhà thì đó có thể là lý do khiến bạn tăng cân không kiểm soát. Những bữa ăn sẵn bên ngoài thường chứa lượng calo gấp đôi so với bữa ăn do bạn tự nấu. Nhiều người không có thời gian chuẩn bị đồ ăn vào buổi sáng, do đó, hãy sơ chế trước thực phẩm và sắp xếp thật khoa học để việc nấu nướng buổi sáng nhanh gọn và dễ dàng hơn.

Ánh sáng phòng ngủ

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Pineal, khi bạn ngủ hóc-môn melatonin trong cơ thể sản xuất nhiều các chất béo nâu hơn để đốt cháy calo. Và cơ thể chỉ sản sinh ra nhiều melatonin khi bạn ở trong bóng tối nên tốt nhất bạn nên tắt đèn khi ngủ.

Không nên uống nước 1 tiếng trước khi ngủ

Chúng ta đều biết rằng nước giúp thanh lọc cơ thể bằng cách đào thải các độc tố qua đường nước tiểu và mồ hôi. Nhưng để tránh giấc ngủ bị ngắt quãng vào ban đêm, bạn không nên uống nước khoảng 1 tiếng trước khi ngủ. Hãy nhớ rằng chất lượng giấc ngủ cũng quan trọng như việc giảm cân hay bất cứ việc gì khác.

Bổ sung ớt cayenne vào bữa tối

Một trong những thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả nhất đó là ớt cayenne. Khi bạn ngủ, cơ thể đốt cháy chất béo và bổ sung loại thực phẩm này vào bữa ăn tối sẽ thúc đẩy quá trình này nhanh hơn.

Gia Minh