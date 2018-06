Nguy hiểm: Nhiều bà bầu mắc sùi mào gà

ThS.BS Nguyễn Tiến Thành – Khoa Laser và Săn sóc da, BV Da liễu Trung ương nhận định, số lượng bệnh nhân mắc sùi mào gà đang có xu hướng tăng lên, do nhiều người đã tiếp cận được thông tin về căn bệnh này nên có ý thức bảo vệ sức khỏe hơn. Nhiều người khi thấy các dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục như xuất hiện các tổn thương sùi nổi cao, u nhú sùi, sẩn hạt cơm, hoặc các tổn thương có màu hồng tươi… đã chủ động đi khám sớm để điều trị.

Bệnh sùi mào gà lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, virut này cũng có thể lây qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ tình dục như sử dụng chung dụng cụ, đồ dùng cá nhân của người có HPV; lây qua can thiệp y tế, dụng cụ y tế không được tiệt trùng… Tổn thương cơ bản của bệnh là các sần sùi nhỏ li ti (trông như mào của con gà) có màu hồng nhạt, khu trú ở bộ phận sinh dục. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, các tổn thương phát triển nhanh, lan ra xung quanh tạo thành những mảng, khối lớn.

Theo Th. S Thành, bệnh sùi mào gà có thời gian ủ bệnh rất lâu, từ 3-6 tháng, cho nên rất khó xác định vì không biết chính xác thời điểm bị lây HPV đầu tiên. Sau một thời gian bị lây nhiễm HPV, tại cơ quan sinh dục xuất hiện các sẩn, mụn nhỏ li ti, màu hồng nhạt, tập trung thành đám ở quy đầu, thân dương vật, bìu… (nam giới), môi lớn, môi bé, âm hộ, âm đạo… (nữ giới). Các thương tổn này cũng có thể gặp ở xung quanh hậu môn, hầu, họng…

Đặc biệt ở phụ nữ có thai do sức đề kháng giảm, lúc này bộ phận âm hộ, âm đạo tăng sinh mạch máu nuôi dưỡng là điều kiện thuận lợi cho bệnh sùi mào gà phát triển. Do đó, chị em cần cảnh giác, khi chăm sóc vùng kín nếu thấy bất thường cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra ngay, ThS. Thành khuyến cáo.

Với phụ nữ mang thai, tùy thuộc vào vị trí tổn thương, mức độ tổn thương, tình trạng sức khỏe mẹ và bé, có nguy cơ đẻ non sảy thai hay không… từ đó sẽ có hướng điều trị thích hợp trước hoặc sau khi sinh. Giới chuyên môn cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai nên sinh con bằng phương pháp mổ đẻ giúp an toàn cho bé, tránh lây nhiễm từ mẹ sang con.

Các Bs chuyên khoa cũng cảnh báo, việc chữa sùi mào gà theo quảng cáo "chữa nhanh, khỏi dứt điểm" hoặc chữa bệnh bằng các biện pháp dân gian truyền miệng không rõ nguồn gốc. Có nhiều người tin theo mách bảo chữa khỏi bệnh sùi mào gà bằng các loại thuốc lá, thuốc nam không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, các BS chuyên khoa Da liễu khẳng định cho đến nay vẫn chưa có khuyến cáo chữa bệnh sùi mào gà bằng phương pháp đông y.