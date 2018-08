Nguyên nhân và những triệu chứng sớm của ung thư phổi

TPO - Ung thư phổi là một trong những loại ung thư gây tử vong phổ biến nhất hiện nay. Theo International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), cứ 5 ca tử vong do ung thư thì có 1 ca tử vong do ung thư phổi.