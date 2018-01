Nhóm máu O+ có phải là nhóm máu hiếm không?

Tỷ lệ nhóm máu của dân số nói chung cụ thể như sau:

Nhóm máu O+: 37,4%

Nhóm máu O-: 6,6%

Nhóm máu A+: 35,7%

Nhóm máu A-: 6,3%

Nhóm máu B+: 8,5%

Nhóm máu B-: 1,5%

Nhóm máu AB+: 3,4%

Nhóm máu AB-: 0,6%

Nhóm máu hiếm nhất hiện nay được cho là nhóm máu AB. Điều này chỉ đúng nếu xét trên tám tổ hợp A, B, O và D+ hoặc D-. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Y Stanford, chỉ có khoảng 0,6% dân số mang nhóm máu AB-. Trên thực tế có vô vàn loại kháng nguyên khác nhau. Khi kết hợp tất cả các yếu tố, ta sẽ tìm được những người với những nhóm máu cực kỳ hiếm. Ví dụ như có một người đàn ông đặc biệt đến mức anh ta không sở hữu bất cứ kháng nguyên nào thuộc nhóm Rhesus. Bằng sự đặc biệt đó thì anh ta đã trở thành một trong 40 người trên thế giới không mang Rh và có thể hiến máu cho bất cứ ai thuộc nhóm Rh hiếm. Nhưng ngược lại, khi cần máu, Thomas lại chỉ nhận được máu không Rh. Ngoài anh ra thì trên thế giới chỉ còn năm người như vậy mà thôi.

Lưu ý đây chỉ là tỷ lệ trên chỉ là nói chung, bởi ngoài ra thì chúng có sự khác biệt đôi chút dựa trên nền tảng sắc tộc. Chẳng hạn như những người châu Á mang nhóm máu B sẽ nhiều hơn người da trắng, trong khi người có nhóm máu O phổ biến hơn trong cộng đồng người gốc Tây Ban Nha. Như vậy, nhóm máu O+ không phải là nhóm máu hiếm.

Bạn cũng cần biết thêm là, những người nhóm máu O- có thể có ít nhất một lần nhận máu O+ mà không gặp phải vấn đề nào. Tuy nhiên, vì lý do an toàn tuyệt đối nên lựa chọn này hầu như chưa bao giờ được xem xét. Theo các chuyên gia thì trường hợp tương đối này hay gặp là người mẹ O- sinh ra con có máu O+. Nếu như sinh con đầu lòng thì thai nhi sẽ ra đời an toàn nhưng từ lần thứ hai, cơ thể người mẹ có nhiều khả năng hình thành các kháng nguyên đi qua nhau thai và sau đó đến tấn công máu của em bé trong bụng dẫn đến bệnh tan máu. Đây cũng là hiện tượng khá hay xảy ra khi thai nhi không tương thích với mẹ về nhóm ABO nhưng nhẹ và hiếm thấy hơn. Hiện nay vấn đề không tương thích này có thể được giải quyết bằng thuốc hoặc các loại kháng thể có tác dụng ngăn chặn khả năng hình thành kháng nguyên của người mẹ nên các bạn không cần lo lắng quá.

Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra rằng những người thuộc nhóm máu O+ có thể ít có nguy cơ bị đau tim. Chẳng hạn những người thuộc nhóm máu A được cho là có mức cholesterol cao hơn, đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim mạch. Ngoài ra, những người không thuộc nhóm máu O+ nói riêng hay nhóm máu O nói chung cũng có mức galectin-3, một loại protein liên quan tới viêm và kết quả xấu hơn ở bệnh nhân suy tim, cao hơn.

