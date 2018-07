Những dấu hiệu bệnh nguy hiểm từ gan không thể ngờ

Những dấu hiệu cảnh báo xơ gan

Sao mạch

Người bị mắc xơ gan có thể xuất hiện chấm nhỏ màu đỏ, xung quanh hiện các nhánh mạch máu như mạng nhện được gọi là sao mạch.

Các chấm sao mạch này thường xuất hiện ở mặt, cổ và ngực,… nơi dày đặc các mao mạch. Sự hình thành sao mạch là do sự gia tăng nồng độ estrogen trong máu.

Thông thường sự gia tăng nồng độ estrogen trong cơ thể là điều bình thường với các chị em phụ nữ. Tuy nhiên với những người khác thì nên thận trọng bởi 80% những người xuất hiện sao mạch có nguy cơ tổn thương gan rất cao.

Bởi sự trao đổi estrogen được thực hiện trong gan. Khi chức năng gan bị suy yếu, nó sẽ tích tụ trong cơ thể và hinh thành nên sao mạch.

Khoảng 54% bệnh nhân viêm gan mãn tính và xơ gan có thể hình thành nên đặc điểm này. Khi chức năng gan được phục hồi, sao mạch sẽ chuyển từ đỏ tươi sang sẫm màu và dần biến mất.

Dấu hiệu sao mạch trên da người bị xơ gan. Ảnh minh họa: Internet

Cục màu đỏ Sự hình thành các cục màu đỏ nhỏ như hạt đậu cho thấy sự tích tụ chất béo là dấu hiệu gan nhiễm mỡ, xơ gan hoặc viêm túi mật. Nếu bạn thấy có nhiều cục màu đỏ trên cơ thể hãy đến bệnh viện kiểm tra. Sự tổn thương gan sẽ dẫn đến sự bất hoạt của estrogen, từ đó dẫn tới ứ máu, thường xuất hiện ở mặt, cổ và tay.

Ngoài hai dấu hiệu trên thì sự thay đổi màu sắc trong lòng bàn tay cũng cảnh báo gan bị tổn thương. Những người đã phát hiện bị mắc bệnh gan thi thoảng thấy trên bàn tay của mình ở vị trí gờ nổi giữa ngón cái và ngón út xuất hiện một vệt dài màu đỏ giống như xung huyết, hoặc có các điểm vân hay cả mảng nếp nhăn màu đỏ khác biệt hơn bình thường. Khi dùng ngón tay bấm vào đó nó sẽ đổi thành màu trắng nhạt, bỏ tay ra lập tức lại trở về màu đỏ như cũ. Đó chính là hiện tượng "bàn tay bệnh gan". Nếu người nào có hiện tượng "bàn tay bệnh gan" như trên, là dấu hiệu cảnh báo sớm chức năng trao đổi chất của gan đang có vấn đề.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan:

Giảm cân, mệt mỏi



Hầu hết những bệnh nhân tiền ung thư đều có chung một triệu chứng là giảm cân và mệt mỏi rõ ràng.



Điều này là do khi các triệu chứng ung thư gan xuất hiện xuất phát từ việc cơ thể đang diễn ra quá trình chuyển hóa các chất trong khối u, từ đó có những thay đổi trong chuyển hóa sinh hóa của cơ thể, dẫn đến ăn ít, suy mòn cơ thể nghiêm trọng.



Sốt



Nếu mắc ung thư gan, bạn sẽ bị sốt bất thường khoảng 37.5℃ là ~ 38 ℃, thậm chí lên đến 39℃. Nhiều người không kèm theo ớn lạnh, sốt phổ biến hơn vào buổi chiều, đôi khi có thể nhìn thấy sốt tăng giảm không ổn định, sốt có thể do hoại tử khối u hoặc các chất chuyển hóa của nó gây ra.



Các triệu chứng tiêu hóa



Thông thường khi có bệnh gan, người bệnh sẽ có cảm giác chán ăn, đầy bụng sau bữa ăn, thậm chí buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy.



Đau đớn



Đau là một triệu chứng phổ biến của bệnh nhân ung thư gan, cơn đau thường xuất phát ở vùng gan, bệnh nhân thường đau vùng dưới phần sườn bên phải hoặc đau theo hình như lưỡi kiếm.



Cơn đau diễn ra một cách tự nhiên không có sự tác động từ bên ngoài, đau dai dẳng, âm ỉ hoặc ngứa ran lên. Một số ít bệnh nhân có thể đau ở các bộ phận khác trên cơ thể như vùng bụng trên, thùy trái của gan, vì thế dễ bị cảm giác nhầm là đau dạ dày và trì hoãn điều trị.



Một số bệnh nhân khác lại có biểu hiện như đau vùng vai phải, trên lâm sàng thường gặp người mắc bệnh gan đau ở thùy phải của khối u gần cơ hoành, làm cho cơ hoành bị tác động gây đau vai phải, nên cũng dễ dàng bị chẩn đoán nhầm là đau vai do cứng lạnh.