Những dấu hiệu không ngờ 'tố' bạn bị ung thư khoang miệng

Ung thư miệng thường có những triệu chứng dễ nhận thấy dưới đây.

Gặp khó khăn trong việc nhai, nuốt

Tính linh hoạt của lưỡi bị hạn chế, dẫn đến nhai, nuốt hoặc nói khó khăn, hoặc một bên lưỡi mất cảm giác, tê, tất cả đều cần kiểm tra xác định nguyên nhân sớm.

Ngoài ra còn xuất hiện các hiện tượng khác như sự bất thường ở thần kinh mặt, cảm giác tê, chảy máu mũi không rõ nguyên nhân…, cũng phải lập tức đến bệnh viện sớm để kiểm tra tìm nguyên nhân chính xác.

Các đốm đỏ hoặc trắng trong khoang miệng và/hoặc họng

Vết loét đóng vảy ở miệng hoặc cổ họng không lành trong vòng hai tuần là dấu hiệu chính của ung thư miệng.

Hình thành các u nhỏ

Sự hình thành các khối u nhỏ bên trong khoang miệng và dày niêm mạc miệng có thể là dấu hiệu của ung thư miệng.

Sự ăn mòn xung quanh môi và lợi

Trong ung thư miệng, các mô của bề mặt trên của môi và lợi bị mòn đi, dẫn đến mất mô ở những bộ phận này.

Tê, mất cảm giác và cảm giác bên trong khoang miệng cũng là một trong những triệu chứng chính của ung thư miệng. Ảnh minh hoạ: Internet

Sưng hạch

Ung thư hạch thường di căn đến vùng hạch cổ gần đó, có khi ổ bệnh nguyên phát rất nhỏ, thậm chỉ triệu chứng còn chưa rõ, nhưng hạch vùng cổ đã bị di căn.

Do đó, khi hạch vùng cổ đột ngột sưng to, cần đi kiểm tra chụp CT, để kiểm tra có phải hạch do ung thư hay không.

Sự thay đổi về màu da trong khoang miệng

Niêm mạc khoang miệng nếu như thay đổi màu sắc, màu nhợt hoặc màu đen lại, có nghĩa là khi đó tế bào biểu mô niêm mạc miệng đang thay đổi.

Đặc biệt là niêm mạc miệng chuyển thô, dày hơn hoặc xơ cứng lại, xuất hiện niêm mạc miệng trắng bợt hoặc ban đỏ, rất có thể là biến chứng của ung thư.

Răng lung lay không rõ nguyên nhân

Một vị trí nào đó tại xương hàm sưng to, làm cho mặt bị lệch. Đột nhiên xuất hiện hiện tượng răng lung lay, rụng, khi nhai đồ ăn khó khăn, có cảm giác khó nhai như người lắp răng giả, vùng khoang mũi họng tê, đau, sau khi điều trị thì bệnh không có chuyển biến, nên cảnh giác là căn bệnh ung thư khoang miệng.