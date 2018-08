Những dấu hiệu ung thư vòm họng dễ bị bỏ qua

Ung thư vòm họng là một bệnh ung thư ác tính, có tốc độ phát triển nhanh và cực kì nguy hiểm tới tính mạng của người bệnh. Ung thư vòm họng do virus EBV gây ra. Theo các chuyên gia sức khỏe thì virus EBV có thể nhiễm vào cơ thể và tồn tại lâu mà không gây tác động nào.



Mặc dù nguyên nhân của bệnh này chưa được xác định rõ ràng nhưng một số yếu tố sau đây được coi là có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư vòm họng:



- Thường xuyên tiếp xúc với khói, bụi, môi trường kém thông khí, hoá chất (đặc biệt là các hydrocacbon thơm), ăn nhiều cá muối và các thức ăn lên men (dưa, trứng, các loại củ)...



- Uống nhiều rượu, hút nhiều thuốc lá



- Do di truyền



- Do tuổi tác



Các dấu hiệu của ung thư vòm họng có thể khó xác định trong giai đoạn đầu của bệnh. Nhiều triệu chứng liên quan với bệnh ung thư cổ họng cũng giống như đau hoặc viêm họng thông thường.

Khối u ở cổ Nếu nhận thấy một khối u xuất hiện ở cổ mà trước đó không có, đó có thể là dấu hiệu của ung thư họng. Điều này có nghĩa là khối u có thể đã di căn từ họng đến cổ. Khối u thường được sờ thấy ngay dưới hàm dưới, nhưng nó cũng có thể xuất hiện ở những nơi khác trên cổ.

Chảy máu cam Một trong những dấu hiệu để chẩn đoán nguy cơ ung thư vòm họng là chảy nước mũi một bên và có kèm theo máu. Tuy nhiên, nhiều người thường có thói quen nuốt nước mũi và nhổ ra đường miệng nên có thể dẫn đến chẩn đoán nhầm. Khó nuốt Khó khăn trong việc nuốt vào là một trong những dấu hiệu sớm của ung thư vòm họng. Có thể có một khối u phát triển trong cổ họng của bạn. Và nếu bạn cảm thấy sự tăng trưởng của khối u trong cổ họng, khối u sẽ ngăn chặn thực phẩm đi qua cổ họng của bạn. Bề mặt thanh quản thô ráp Bạn cảm thấy có một bề mặt thô ráp trong cổ họng của bạn? Cảm giác khó chịu này là rất khó để bỏ qua. Nếu bạn đã bắt đầu phát triển bệnh ung thư vòm họng, bạn sẽ tiếp tục cảm thấy dấu hiệu này. Đau họng dai dẳng Nếu bạn không ốm nhưng dường như không thể thoát khỏi cảm giác đau họng, thì đó có thể là một trong những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư. Các khối u hình thành ở vùng dưới dây thanh âm thường gây ra các triệu chứng này. Thay đổi giọng nói Ung thư ở thanh quản thường gây khàn tiếng hoặc thay đổi âm thanh và âm sắc của giọng nói; May mắn là những thay đổi đáng chú ý này thường dẫn đến chẩn đoán sớm hơn và là một trong những triệu chứng sớm của ung thư họng, theo Hội Ung thư Mỹ. Nếu khàn tiếng không hết trong vòng hai tuần, hãy đi khám bác sĩ. Ho kéo dài Nếu bạn bị ho dai dẳng và khi khỏi, giọng bạn bị khàn đi, bạn nên chú ý đến dấu hiệu này. Đây là một trong những dấu hiệu sớm của ung thư vòm họng. Và nếu bạn bỏ qua những triệu chứng này, bạn có nguy cơ phát triển ung thư. Bạn hoặc người kia của bạn bị nhiễm HPV Mọi người đều biết rằng vi-rút u nhú người (HPV) có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư cổ tử cung ở phụ nữ, nhưng trong thập kỷ qua, ung thư miệng liên quan đến HPV đã tăng ít nhất 4 lần ở cả nam và nữ. CDC ước tính khoảng 70% số trường hợp ung thư miệng họng (các khối u ở thành sau họng) có thể do HPV gây ra. Đã có sự bùng nổ đại dịch HPV liên quan đến ung thư. Nam giới hiện bị ung thư họng ở mức báo động. Cơ chế chính xác của sự liên quan giữa HPV với ung thư miệng vẫn còn chưa rõ, nhưng rõ ràng là ngày càng có nhiều người bị nhiễm HPV ở họng, chủ yếu là qua quan hệ tình dục bằng miệng; và mặc dù chưa có cách nào để xét nghiệm vi-rút cho nam giới, việc biết tình trạng HPV của bạn tình là một cách để thực hiện biện pháp phòng ngừa. Một số triệu chứng ung thư họng liên quan đến HPV là đau khi nhai, vết loét ở cổ không liền, khó nuốt hoặc khàn giọng. Để phòng tránh ung thư vòm họng, nên bỏ thuốc lá, đồng thời hạn chế uống rượu, bia và các chất có cồn gây hại cho cơ thể. Hạn chế ăn thịt muối, cá muối và các thức ăn lên men (dưa muối, củ muối). Đi khám bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng hoặc chuyên khoa ung bướu khi có các triệu chứng bất thường về tai mũi họng kéo dài mà điều trị thông thường không khỏi. Bổ sung các loại trái cây, rau củ vào khẩu phần ăn uống. Thực hiện chế độ dinh dưỡng cân bằng hợp lý, luyện tập thể lực để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

