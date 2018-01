Những điều tối quan trọng người có nhóm máu hiếm O Rh- cần lưu ý

Đầu tiên, bạn cần biết Rh viết tắt của chữ Rhesus, là yếu tố Rhesus có hai loại là Rh+ và Rh-. Trong đó, nhóm máu Rh- rất hiếm, ở Việt Nam, Nhóm máu Rh chỉ chiếm 0,4‰, còn Nhóm Rh+ chiếm đến 99.96%. Do đó phần lớn người mang nhóm máu O ở Việt Nam chính là O rh+.

Trong cuộc sống, những người có nhóm máu hiếm O Rh- có khả năng gặp những khó khăn và rủi ro cao hơn so với những người có nhóm máu khác bởi các lý do sau:

- Khi họ cần phải truyền máu thì không phải lúc nào cũng có sẵn nhóm máu hiếm O Rh-. Thực tế cho thấy các cơ sở tiếp nhận máu hoặc bệnh viện thường không dự trữ đầy đủ tất cả các nhóm máu.

- Người mang nhóm máu O Rh- thì trong cơ thể không có các kháng nguyên của nhóm máu Rh nên không thể chống lại kháng nguyên của nhóm Rh. Khi cơ thể có phản ứng mẫn cảm với nhóm máu này như được truyền máu, mổ đẻ... sẽ sinh ra kháng thể chống lại O Rh+. Từ lần tiếp xúc thứ hai trở đi với nhóm máu O Rh+, trong cơ thể người có nhóm máu Rh- sẽ có phản ứng giữa kháng thể và kháng nguyên Rh gây ra tình trạng miễn dịch gây tan máu.

- Trường hợp mẹ có nhóm máu O Rh-, bố có nhóm máu O Rh+ thì có ít nhất 50% trẻ sinh ra có nhóm máu giống bố là O Rh+. Trong trường hợp có thai lần thứ nhất, đứa trẻ mang nhóm máu O Rh+ vẫn phát triển bình thường cho đến khi ra đời. Tuy nhiên thì từ lần có thai thứ hai trở đi, nếu con vẫn có nhóm máu O Rh+ thì thường xảy ra sự cố nghiêm trọng do bất đồng nhóm máu giữa mẹ và con như sẩy thai, thai chết lưu, đẻ non, hoặc đứa trẻ sinh ra nhưng bị thiểu năng trí tuệ. Điều này là do kháng thể của mẹ chống lại kháng nguyên Rh(D)+ có trên bề mặt hồng cầu của con. Hơn nữa, phụ nữ có nhóm máu O Rh- thì con rất dễ tử vong. Để phòng ngừa điều này, bác sĩ sẽ cho những thai phụ có Rh- RhoGAM, một loại kháng thể chống lại Rh trong vòng 72 giờ của lần sinh đầu tiên. RhoGAM sẽ tiêu diệt những hồng cầu Rh+ đi vào hệ tuần hoàn của mẹ trước khi hệ miễn dịch có thời gian tạo ra kháng thể.

Biết được nhóm máu của bệnh nhân là điều rất quan trọng nếu muốn thực hiện truyền máu. Người có nhóm máu A không thể nhận được máu nhóm B vì họ có mang kháng thể chống lại kháng nguyên B. Tương tự, nhóm máu B mang kháng thể chống lại kháng nguyên A. Nhóm máu AB không mang kháng thể chống lại kháng nguyên nào cả, nhưng nhóm máu O thì lại mang kháng thể chống lại cả hai kháng nguyên A và B. Nếu bệnh nhân bị cho lầm nhóm máu thì các tế bào máu sẽ vón cục lại và làm tắc nghẽn những mạch máu nhỏ. Phản ứng này, còn được gọi là phản ứng kết dính, có thể gây tử vong.

Với việc phần lớn người Việt Nam mang nhóm máu O Rh+ nên việc cho nhận máu cũng khá dễ. Tuy nhiên nếu bạn mang nhóm máu O Rh- thì vấn đề sẽ khó khăn hơn rất nhiều đấy.

Nhật Linh (tổng hợp)

Bạn cần lưu ý điều gì khi mang nhóm máu hiếm? Theo Hội Chữ thập đỏ Mỹ, nhóm máu hiếm nhất là AB-, chiếm 1% người da trắng, ở người Mỹ gốc Phi thậm chí còn hiếm hơn.

Theo Vietnamnet