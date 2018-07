Những kiểu đau đầu báo động bệnh cực kỳ nguy hiểm

Đau đầu là bệnh cảnh hay gặp, ai cũng đều đã từng trải qua từ trẻ em tới người cao tuổi, bất kể nam hay nữ. Đau đầu có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng, đau một bên hay cả đầu. Có nhiều nguyên nhân gây đau đầu. Đau đầu cũng có thể là triệu chứng của nhiều bệnh khác, trong đó có các bệnh lý thần kinh.

Đau đầu do u não

Do u não gây tăng áp lực nội sọ nên đau đầu ở giai đoạn đầu thường âm ỉ, kéo dài. Giai đoạn sau kèm buồn nôn, giảm thị lực hoặc các dấu hiệu của thần kinh khu trú như liệt chi thể, liệt dây thần kinh sọ não, mắt mờ. Lúc này là đau đầu liên tục và uống thuốc không giảm.

Đau đầu do xuất huyết não (đột quỵ)

Đau đầu đột ngột, dữ dội và có thể liệt nửa người, hôn mê nhanh. Xuất huyết não là bệnh khởi phát đột ngột và dữ dội.

Bệnh nhân có thể bị đột quỵ ngay sau khi gắng sức về tâm lý và thể lực hoặc trong lúc làm việc, sinh hoạt bình thường, thậm chí ngay cả trong lúc ngủ cũng có thể hứng chịu cơn xuất huyết não.

Cơn đau đầu dữ dội

Đây là cơn đau đầu cực nguy hiểm, và bạn cần gọi đến sự trợ giúp gấp của y tế hoặc nhờ ai đó đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Cơn đau đầu này không chỉ diễn ra trong vài giây hay vài phút mà có khả năng kéo dài hơn thế. Và bạn thường mắc phải sai lầm sử dụng thuốc giảm đau rồi lên giường đi ngủ.

Cơn đau đầu "thay đổi giai điệu như một bài hát"

Điều khiến các chuyên gia phải lo lắng thực sự chính là cơn đau đầu có sự thay đổi về mức độ như đang ở trạng thái rất đau, bỗng giảm đau rồi lại đau dữ dội… Nếu bạn trải qua đau đầu kiểu này nghĩa là nó khác hẳn những gì bạn thường gặp. Nếu đúng như vậy thì bạn cần đến gặp bác sĩ gấp. Đây cũng là một trong những biểu hiện của bệnh phình động mạch.



Một cơn đau đầu đáng sợ thường đi kèm sốt



Một cơn đau đầu không mấy tốt đẹp thường đi kèm sốt. GS Morocco cho biết: "Điều này có thể cảnh báo nhiễm trùng não, giống như bệnh viêm màng não. Nếu cơn đau và sốt đi kèm trạng thái tinh thần không ổn định như không thể nhớ con cái, có hành động khác thường… bạn cần phải được đưa đi cấp cứu gấp".



Đau đầu kèm tê nhức



Theo nghiên cứu năm 2004 được đăng tải trên Tạp chí Thần kinh học, giải phẫu thần kinh và tâm thần học, đau đầu đi kèm với các triệu chứng như tê buốt nửa người kéo dài trong vòng vài ngày hoặc lên tới vài tuần có thể là dấu hiệu của CVT. CVT là viết tắt của “Cerebral venous thrombosis”, có nghĩa là huyết khối tĩnh mạch não. Hiểu thông thường là những cục máu đông ở tĩnh mạch não. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến các cơn đột quỵ ở người.

Nhức đầu kèm tê cứng cổ



Nhức đầu kèm triệu chứng tê cứng cổ có thể là dấu hiệu của bệnh viêm màng não. Một căn bệnh vô cùng nguy hiểm gây tử vong ở người. Theo nghiên cứu năm 2004 được đăng tải trên The New England Journal of Medicine, 95% bệnh nhân viêm màng não đều có triệu chứng đau đầu, kèm sốt, tê cứng cổ và mất kiểm soát tinh thần.



Nhức đầu kèm đau cổ và mặt



Đây có thể là dấu hiệu động mạch cảnh dọc hai bên cổ bị tổn thương. Trong đó, bóc tách động mạch cảnh (CAD) là một tổn thương ít gặp và là nguyên nhân chính dẫn đến các cục máu đông và đột quỵ. Triệu chứng phổ biến của CAD đột ngột đó là đau đầu và cổ dữ dội.

Đau đầu do dị dạng mạch máu não Diễn tiến đau âm ỉ, dai dẳng, đôi khi phát lên cơn đau lớn có thể kèm theo liệt run. Dị dạng mạch máu não là hiện tượng các mạch máu bất thường, rối loạn trong não. Những dị dạng mạch máu này khi vỡ gây chảy máu não. Đây là một căn bệnh bẩm sinh và hết sức nguy hiểm. Dị dạng mạch máu não có thể gây ra xuất huyết não, động kinh, nặng có thể hôn mê và tử vong. Đau đầu do viêm màng não Đau đầu dữ dội, uống thuốc không giảm, cổ cứng, nôn, sợ ánh sáng, sốt cao. Đây là dạng bệnh thường xảy ra ở trẻ em, bệnh khởi phát nhanh và khó phát hiện do trẻ em thường không biết diễn tả bệnh của mình. Viêm màng não là bệnh do virut, vi khuẩn gây ra. Nếu do virut gây nên thì bệnh có thể khỏi trong vòng vài ngày còn nếu là vi khuẩn gây nên thì sức khỏe bệnh nhân có thể diễn tiến trầm trọng và khả năng tử vong cao. Đau đầu do tăng huyết áp Thường với những bệnh nhân trên 50 tuổi có bệnh lý tăng huyết áp đi kèm. Kiểu đau đầu này thường đột ngột, dữ dội. Đau đầu khu trú nhiều ở vùng chẩm, trán. Bệnh nhân có cảm giác cứng các cơ gáy, đau lên đỉnh đầu và có thể lan tới vùng trán, thường đau nhiều về ban đêm.

Oải Hương (t/h)