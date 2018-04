Những lưu ý về dinh dưỡng cho lứa tuổi tiểu học

Các khảo sát cho thấy trẻ ở lứa tuổi tiểu học thường thiếu hụt nhiều dưỡng chất thiết yếu hơn so với trẻ mầm non. Do vậy, mẹ cần đặc biệt lưu ý về chế độ dinh dưỡng ở giai đoạn này để đảm bảo cho sự phát triển cũng như kết quả học tập của bé.