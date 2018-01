Những nguy hại sức khoẻ không ngờ khi nằm đệm quá cũ

Dưới đây là những ảnh hưởng của chiếc đệm cũ này tới sức khoẻ của bạn và cách khắc phục.



Ẩn chứa nhiều hoá chất



Polyurethane, formaldehyde, và axit boric là một số hóa chất có thể được tìm thấy trong một tấm đệm thông thường.



Polyurethane dễ cháy, vì vậy theo quy định an toàn, nhiều nhà sản xuất xử lý đệm với các hóa chất chống cháy giải phóng độc tố từ từ theo thời gian và có thể có trong mô nhau thai của thai phụ.



Các hoá chất thoát khí khác có thể gây kích mắt, họng, mũi và phổi và chúng có liên quan tới dị ứng, nhiễm độc nội tạng và một số trường hợp ung thư.



Điều nên làm: Mua đệm hữu cơ. Hãy tìm những nhãn mác đạt Tiêu chuẩn dệt hữu cơ toàn cầu và Tiêu chuẩn nhựa hữu cơ toàn cầu, trong đó xác nhận 95% chất liệu được chứng nhận là hữu cơ và phần còn lại không chứa hoá chất chống cháy hoặc polyurethane.



Ngoài ra, kiểm tra Tiêu chuẩn Oeko-Tex 100 - một tiêu chuẩn đặt ra các giới hạn phát thải hoá học và giấy chứng nhận sản phẩm không chứa chất chống cháy hoặc thuốc nhuộm có thể gây dị ứng.



Độ đàn hồi kém và mềm



Cho dù bạn sử dụng đệm truyền thống hoặc đệm bọt biển thì khi dùng lâu nó cũng sẽ mất đi độ đàn hồi và bắt đầu trũng xuống ở khu vực nằm nhiều. Một tấm đệm không phẳng sẽ không hỗ trợ cơ thể đúng cách và có thể gây đau lưng, cổ và khớp kéo dài và làm gián đoạn chu kỳ ngủ của bạn.



Điều nên làm: Xoay đệm thường xuyên. Điều này sẽ ngăn cơ thể nằm vào khu vực trũng của đệm và giúp bạn có giấc ngủ ngon.



Nếu xoay đệm không giảm áp lực lên cơ thể, hãy xem xét việc mua một cái đệm hữu cơ mới.



Đệm đã bị “xâm chiếm”



Đệm của bạn có thể là nơi trú ngụ của hàng trăm, hàng nghìn con rệp và bụi mạt và với việc nằm trên những chiếc đệm này mỗi đêm bạn thực sự thở trong chất thải của những sinh vật này để lại trên gối hoặc đệm của bạn.



Người ta ước tính trung bình đệm có thể chứa 100.000 tới 2.000.000 mạt bụi và sau hàng chục năm trọng lượng của đệm có thể tăng lên nhiều do sự có mặt của chúng. Ngoài đệm, một chiếc gối 2 tuổi cũng có thể tăng 10% trọng lượng ban đầu do mạt bụi và chất thải của chúng



Điều nên làm: Mua một chiếc vỏ đệm và hút bụi ít nhất 1 lần mỗi tuần.

Theo VTC News