Những nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới

Theo các bác sỹ, hiện nay các trường hợp vô sinh nữ do u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và các bất thường khác ở tử cung, buồng trứng, vòi trứng có tỉ lệ ngày càng gia tăng, là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỉ lệ vô sinh hiếm muộn ở nữ giới hiện nay.

Các nguyên nhân gây vô sinh nữ phải kể đến đó là không có rụng trứng do bẩm sinh, tuổi cao, hậu quả của phẫu thuật hoặc điều trị hóa chất. Rối loạn phóng noãn do buồng trứng đa nang, suy tuyến yên, hội chứng thượng thận sinh dục. Rối loạn phóng noãn cũng có thể xảy ra khi đời sống gặp áp lực, căng thẳng. Ngoài ra còn các nguyên nhân về bất thường đường sinh dục, không có âm đạo, không có tử cung, cổ tử cung, dính tử cung do viêm, lao, cắt tử cung...

Theo Tổ chức Y tế thế giới, 1 cặp vợ chồng mắc vô sinh hiếm muộn nếu họ trong độ tuổi sinh sản, sinh hoạt tình dục bình thường, không sử dụng các biện pháp tránh thai, sau 1 năm vẫn không có thai. Đối với phụ nữ trên 35 tuổi thời gian này giảm xuống còn 6 tháng.

Để có thai tự nhiên, người vợ cần phải có buồng trứng hoạt động bình thường, có hiện tượng rụng trứng. Ngoài ra, hệ cơ quan sinh sản bao gồm âm đạo, cổ tử cung, tử cung, vòi trứng bình thường cả về cấu trúc và chức năng sinh lý, sinh hóa. Người chồng cần phải có đủ tinh trùng cả về số lượng, chất lượng. Thêm vào đó cần có hiện tượng phóng tinh khi quan hệ vợ chồng.

Chính vì vậy khi vợ hoặc chồng gặp các vấn đề trục trặc về sức khỏe sinh sản hoặc đã được chẩn đoán bệnh thì nên thăm khám và điều trị sớm. Với người phụ nữ, càng lớn tuổi, số lượng và chất lượng trứng sẽ giảm theo thời gian, khả năng thụ thai tự nhiên cũng giảm dần.

Thái Hà