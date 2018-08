Những thực phẩm làm sạch và chống ung thư phổi cực tốt

Lựu

Giàu chất chống oxy hóa giúp loại bỏ độc tố và tăng cường máu tới phổi, giúp phổi giảm thiểu ung thư.

Táo



Táo chứa flavonoid và nhiều loại vitamin, chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C, giúp duy trì hệ miễn dịch và hệ hô hấp khỏe mạnh. Khi chúng ta có chức năng hô hấp khỏe mạnh, có thể phòng và ngăn ngừa các bệnh về phổi một cách tự nhiên.



Cần tây



Giữ cân bằng các chất hóa học và điện giải như natri và magiê được cho là một trong những yếu tố quan trọng giải độc cơ thể. Cần tây là một nguồn giàu natri hữu cơ giúp loại bỏ carbon dioxide từ cơ thể tốt hơn. Do đó, cần tây có lợi cho người bị hen suyễn. Vì vậy, nên thêm nước ép cần tây tươi vào chế độ dinh dưỡng, vì nước ép cần tây chứa hàm lượng cao vitamin C giúp giảm viêm ở phổi.

Cà rốt



Trong cà rốt có vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa như lycopene, có thể cải thiện sức khỏe phổi và làm giảm nguy cơ mắc bệnh phổi. Các nhà nghiên cứu cho rằng, chỉ một vài củ cà rốt trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi khoảng 50%.



Tỏi



Tỏi có thể điều trị và ngăn ngừa một số bệnh, bao gồm tăng huyết áp, cholesterol máu cao, đái tháo đường và các bệnh về đường hô hấp. Gia vị này có thể dễ dàng thêm vào bất kỳ bữa ăn yêu thích của bạn để tăng hương vị món ăn và và còn tốt cho sức khỏe. Trong một nghiên cứu, những người ăn tỏi sống tối thiểu 2 lần một tuần giảm 44 % nguy cơ mắc ung thư phổi.

Các loại rau họ cải

Các loại rau họ cải: Bao gồm cải bắp, súp lơ xanh, su hào, chúng có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ tất cả các loại độc tố và giải độc phổi.

Các loại quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa, carotenoids, lutein và zeaxanthin... Chúng loại bỏ các chất sinh ung thư, mầm bệnh gây nhiễm trùng phổi và tốt cho người bệnh hen. Các loại quả mọng

Chứa nhiều chất chống oxy hóa, carotenoids, lutein và zeaxanthin... Chúng loại bỏ các chất sinh ung thư, mầm bệnh gây nhiễm trùng phổi và tốt cho người bệnh hen.

Thực phẩm chứa vitamin C

Là tất cả các loại quả họ cam quýt như cam, chanh… là chất chống oxy hóa đầy quyền năng.

Nghệ

Nghệ chứa một chất gọi là curcumin giúp giảm viêm phổi, loại bỏ những chất sinh ung thư, tốt cho người bị bệnh hen.

Oải Hương (t/h)