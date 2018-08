Những vị trí đau trên cơ thể cảnh báo bệnh nguy hiểm

Những vấn đề với thận có thể dẫn đến những cơn đau ở lưng, bụng, khung chậu và phần trên của chân. Trang thông tin IhealthBlogger cho biết các vấn đề về thận sẽ khiến bạn bị đau ở vùng lưng dưới hai bên sườn ở dưới xương sườn.

Đau phần vùng xương chậu phía trước và phía sau – Bệnh bàng quang

Đau bụng, đầy hơi – dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng rất nguy hiểm, tuy nhiên nếu phát hiện sớm, đây là một trong những bệnh có khả năng chữa khỏi cao nhất. Đó là lý do vì sao bạn cần phải biết các dấu hiệu cảnh báo. Các triệu chứng của ung thư đại trực tràng bao gồm: đầy hơi, sưng bụng, đau bụng. Điều này là do các khối u đại tràng đã ngăn ngừa các chất khí và phân chuyển qua, khiến bụng phình to và đau bụng, khó chịu. Các triệu chứng khác liên quan đến bệnh ung thư đại trực tràng bao gồm phân có lẫn máu, phân hẹp hơn, đi tiểu nhiều và tiểu gấp, vv…Những người từ 40 tuổi trở lên nên nội soi đại tràng định kỳ theo lời khuyên của bác sĩ.

Khi gặp bất kỳ các triệu chứng nào bất thường, kéo dài, đặc biệt không rõ nguyên nhân bạn nên đi khám ngay để tìm ra nguyên nhân và được điều trị hiệu quả. Đối với ung thư, việc phát hiện bệnh sớm vô cùng quan trọng, bởi hầu hết các bệnh ung thư đều có thể chữa khỏi ở giai đoạn đầu.