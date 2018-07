Nữ đại gia trẻ bị lừa cay đắng vì yêu mê mệt trai làm thuê dẻo mỏ

Những gì không may mà cô đang gánh chịu trong câu chuyện Yêu say đắm trai 'tử tế', cô chủ trẻ mất sạch cả tiền lẫn tình, tôi nghĩ lỗi là do cô phần nhiều. Tuy vậy qua đây tôi cũng muốn nói rằng cô sống theo ý thích, theo suy nghĩ bốc đồng, muốn làm gì thì làm mà không cần tham khảo ý kiến bố, mẹ, gia đình đến nỗi bị lợi dụng một cách dễ dàng như thế có lỗi của bố mẹ cô nữa đấy. Vẫn biết cô là con út, nhà lại có điều kiện về kinh tế nhưng chiều chuộng quá mức như bố, mẹ dành cho cô ngay từ nhỏ chỉ khiến cô phạm sai lầm không sớm thì muộn mà thôi.

Bây giờ cô đã nhận ra lỗi của mình, cô ân hận là tốt rồi cô à, đừng quá buồn phiền, suy nghĩ vì tiếc của, tiếc tiền đã mất mà ảnh hưởng đến sức khỏe rồi thêm phiền lòng đến bố, mẹ.

Tiền của đã cho trai đừng nghĩ đến việc lấy lại, còn cái quý giá nhất cuộc đời người phụ nữ cũng đã mất vì lòng tin yêu trao gửi nhầm kẻ Sở Khanh. Cô hãy coi đây là bài học để thay vì ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn, than thân trách phận cô hãy mạnh mẽ, dũng cảm chấp nhận sự thật, rũ bỏ hết quá khứ đau buồn để làm lại từ đầu.

Cô còn trẻ, cô có mối buôn bán kinh doanh tốt đã nhiều năm nay, cứ tự tin làm lại từ đầu đi, nhất định cô sẽ vực cửa hàng dậy và phát triển như mong muốn. Bên cạnh cô còn có bố, mẹ, có vợ, chồng anh trai, những người thân yêu ấy của cô sẽ không để cô một mình chèo lái con thuyền giữa bão táp đâu.

Chúc cô vững vàng, nghị lực.

Ngọc Hà