Ông bố nhập viện với 'cậu nhỏ' bị kẹt vào khóa quần

Người đàn ông nhập viện vào giữa trưa 21/7 với "cậu nhỏ" bị kẹt trong dây kéo khóa quần. Ông bố này cho biết vợ chồng đang gần gũi thì không may con nhỏ mở cửa vào phòng. Anh vội vã kéo khóa quần nhanh chóng khiến một vùng da trên "cậu nhỏ" bị kẹt vào dây khóa.



Loay hoay không gỡ được phần bị kẹt ra, ông bố quyết định dùng kéo cắt dây khóa và đến gặp bác sĩ. Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã gây tê tại chỗ cho bệnh nhân và dùng dụng cụ tách dây kéo ra khỏi bộ phận bị kẹt rồi khâu lại phần da bị rách. Bệnh nhân phải uống thuốc để điều trị tổn thương.

Bác sĩ Liên cho biết, các chấn thương cơ quan sinh dục do dây kéo khóa quần thường xảy ra với nam giới lứa tuổi vị thành niên và trẻ nhỏ. Người say xỉn, rối loạn tâm thần, không mặc nội y, tai nạn trong sinh hoạt vợ chồng... cũng dễ rơi vào tình huống này.



Khi gặp tai nạn này, vùng da quy đầu, da thân dương vật hoặc bìu có thể bị mắc kẹt giữa hai dây kéo khi mở hoặc đóng khóa. Hậu quả là phần da này và mô mềm bị kẹp chặt, gây đau, xây xát, phù nề. Người bị nạn thường cố gắng tự xử lý, vô tình gây tổn thương thêm cho bộ phận sinh dục. Bác sĩ khuyến cáo nam giới nên cẩn trọng khi kéo khóa quần. Nếu không may gặp phải tình huống này cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử trí, tránh tổn thương thêm.



Bác sĩ cũng khuyến cáo thêm, khi nhà có con nhỏ, vợ chồng khi "yêu" cần tuân thủ nguyên tắc an toàn, kín đáo. Ngoài ra, vợ chồng nên chú ý đóng cửa phòng, chọn khung giờ phù hợp để không ảnh hưởng đến tâm lý của con cái.

