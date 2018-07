Phát hiện chất cấm trong thực phẩm chức năng giảm béo

Ngày 23/7, PGS.TS Nguyễn Thanh Phong -Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cho biết, ông vừa ký ban hành công văn số 3811/ATTP-SP gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố , Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh đề nghị giám sát sản phẩm thực phẩm có chứa chất Sibutramine.

Công văn của Cục An toàn thực phẩm cho biết, Sibutramine là hoạt chất đã bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấm sử dụng theo công văn số 5149/QLD-CL ngày 14/4/2011 do có tác dụng không mong muốn. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, thông qua chương trình giám sát chủ động, các cơ quan chức năng đã phát hiện một số sản phẩm giảm cân có chứa chất Sibutramine, các sản phẩm này đã bị thu hồi và xử lý theo quy định.

Để tiếp tục triển khai công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, tăng cường công tác kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai lấy mẫu trên diện rộng, tập trung vào nhóm sản phẩm giảm cân là thực phẩm chức năng để đánh giá chất lượng và an toàn của sản phẩm, ưu tiên giám sát chỉ tiêu Sibutramine.

Hoạt chất Sibutramine là chất cấm, đã được Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (AMEA), cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) và các cơ quan quản lý dược một số nước trên thế giới khuyến cáo về khả năng làm tăng nguy cơ tim mạch đối với các thuốc chứa hoạt chất này. Vì vậy ngày 8/6/2010, Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế đã ban hành công văn về việc ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramine. Tiếp theo đó, ngày 14/4/2011 Cục Quản lý Dược đã ban hành công văn thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Sibutramine do có tác dụng không mong muốn và quyết định về việc rút số đăng ký của tất cả các thuốc có chứa hoạt chất Sibutramine ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Oải Hương