Phát hoảng vì con tăng cân vù vù sau khi uống thuốc tăng chiều cao

Thông tin từ BV Đại học Y dược TPHCM cho biết BV vừa tiếp nhận bệnh nhi N.V.D (9 tuổi) đến khám vì thiếu hocmon tăng trưởng, thấp hơn 15 cm so với chuẩn chiều cao trung bình. Điều đáng nói, theo lời kể của gia đình, trước lúc đến BV khám, bé đã được cho uống thuốc tăng chiều cao mua ở nước ngoài. Tuy nhiên, chiều cao thì mãi không thấy tăng mà cân nặng của bé đã tăng thêm đến 3 kg kể từ khi dùng thuốc.

“Sau khi đưa con đến khám và làm các xét nghiệm, được bác sĩ tư vấn, cha mẹ bé mới biết đã vô tình làm cho bé bị dư thừa chất, ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Hiện bé đang được điều trị bằng tiêm hormone tăng trưởng và đã tăng thêm 3 cm trong vòng 3 tháng.”, TS BS TS BS. Huỳnh Thị Vũ Quỳnh – Phòng khám Nhi Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) cho biết.

BS Quỳnh đang tư vấn cho bệnh nhi

Theo các BS, hiện nay trên mạng đang quảng cáo tràn lan những loại thuốc giúp tăng chiều cao nhập khẩu từ Mỹ, Nhật… với lời hứa hẹn sẽ giúp trẻ cải thiện chiều cao đáng kể trong thời gian ngắn, thậm chí tăng chiều cao cho người lớn đã trưởng thành. Một số phụ huynh vì quá lo lắng khi thấy con mình phát triển chậm so với các bạn đồng trang lứa nên đã tự ý mua các loại thực phẩm chức năng này cho trẻ sử dụng. Điều đó vô tình dẫn đến tình trạng dư thừa chất ở trẻ.

Lý giải về vấn đề này, theo BS Quỳnh, chiều cao ở trẻ không giống như cân nặng. Việc tăng chiều cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố như yếu tố như di truyền, yếu tố môi trường, dinh dưỡng, chế độ tập luyện, hormone và tình trạng sức khỏe. “Vì vậy nếu như chỉ bổ sung nhân tố này mà thiếu hụt những nhân tố khác thì trẻ cũng không thể phát triển chiều cao như mong muốn.”, BS Quỳnh nhấn mạnh.

Các Bs cho biết, trẻ thiếu hormone tăng trưởng thường có biểu hiện chậm tăng chiều cao so với các bạn cùng trang lứa mặc dù trẻ vẫn có chế độ dinh dưỡng bình thường. Cân nặng trẻ vẫn tăng tốt nên trẻ có dáng vẻ “bụ bẫm”, bụng thường to, vẻ mặt “non” so với tuổi. Một số trẻ sinh ra bị bất thường đường giữa như chỉ có một răng cửa, sứt môi, chẻ vòm, tinh hoàn ẩn, dương vật nhỏ, trẻ được xạ trị hoặc phẫu thuật vùng tuyến yên cũng là những đối tượng nguy cơ cho bệnh thiếu hormone tăng trưởng.

Yến Nhi