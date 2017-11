Phẫu thuật cắt mí - Coi chừng ‘thảm họa’ vì biến chứng

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ngoài chức năng để nhìn và biểu lộ cảm xúc, đôi mắt còn góp phần quan trọng tạo nên vẻ đẹp, sự cuốn hút của gương mặt. Bởi vậy, cùng với sự phát triển công nghệ làm đẹp, ngày càng có nhiều người muốn nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để có được đôi mắt to, đẹp và hút hồn... Nhưng để có được đôi mắt như vậy chẳng hề đơn giản và dễ dàng chút nào.

Phẫu thuật mí mắt là gì?

Một trong những kiểu phẫu thuật thẩm mỹ được ưa chuộng nhất ở Việt Nam hiện nay chính là cắt mí mắt. Cắt mí chính là giải pháp "cứu cánh" cho những cô nàng không thích đôi mắt một mí trời cho hay chẳng may bị sụp mi. Bình thường mi mắt trên có 2 mí là do sự kết dính của cơ nâng mi với da mi mắt. Người châu Á chúng ta do gen nên nhiều người không có sự kết dính đó và do vậy mắt chỉ có một mí. Phẫu thuật thẩm mỹ mí mắt là một thủ thuật nhằm thay đổi cấu trúc, chức năng và tính thẩm mỹ của mắt thông qua việc loại bỏ các tổ chức da, mỡ, cơ dư thừa ở mi trên, mi dưới hay thủ thuật tạo nếp mí. Phẫu thuật mí mắt cũng có nhiều kiểu.

Cắt mí mắt là thủ thuật tạo mí đôi, các bác sĩ sẽ đo và vẽ viền mi mắt rồi dùng dao, kéo rạch theo đường viền vừa vẽ. Tiếp theo, bác sĩ cắt bỏ một phần mô ở mi mắt, rồi tạo sự liên kết bằng cách khâu cân cơ nâng mi với da. Cách cắt mi này tuy đau đớn nhưng sẽ mang lại hiệu quả lâu dài, phần sẹo sẽ bị che khuất bởi nếp gấp mí. Tuy nhiên, nó còn phải tùy thuộc vào tay nghề của bác sĩ, nếu phẫu thuật thành công, mắt bạn sẽ có hai mí đều, tự nhiên, còn nếu sơ sảy một chút, nguy cơ trợn mí, mí lệch xảy ra là rất lớn.



Tiềm ẩn rất nhiều biến chứng

Tuy đã trở nên phổ biến nhưng phẫu thuật cắt mí vẫn tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm và biến chứng, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả các nước tiên tiến trên thế giới.

Bên cạnh những ca đại phẫu như hút mỡ mắt, mỡ bụng, nâng ngực, độn mông... thì hiện nay các ca tiểu phẫu đơn giản hơn như cắt mí, nhấn mí hay nhấn má núm cũng được các chị em thực hiện khá nhiều. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ, mọi người cứ nghĩ các ca tiểu phẫu đơn giản nên không cần đến những trung tâm uy tín làm gì cho chi phí đắt ra, đến những spa/ trung tâm thiếu uy tín hay không được cấp phép để làm. Chính vì những suy nghĩ như vậy mà không ít những trường hợp ngay cả tiểu phẫu cũng xảy ra biến chứng, khiến người làm xong phải kêu trời, và lúc đấy hối hận thì đã quá muộn rồi.



Vì sao lại có những hậu quả đáng sợ như vậy?

Tuy thời gian thực hiện nhanh và nhờ sự tác động của thuốc tê sẽ giúp bạn tránh bị đau, nhưng phẫu thuật cắt mí lại tiềm tàng nhiều hiểm họa hơn cả. Vùng mi mắt tập trung nhiều mạch máu, dây thần kinh quan trọng, cũng như việc con ngươi mắt ở ngay bên trong, tất cả đòi hỏi bác sĩ phải thật chính xác khi thao tác nếu không muốn bệnh nhân phải chịu nhiều biến chứng khủng khiếp. Đó có thể là những biến chứng sớm như: sưng bầm quanh mắt do chảy máu nơi mổ, mi mắt hai bên xếp không đều; chảy nước mắt nhiều do phẫu thuật đã làm xáo trộn bộ máy bài tiết; sụp mi mắt trên...

Ngoài ra, những hậu quả như bị sẹo do cơ địa dữ, bờ mi mắt bị lật ngược ra ngoài, không nhắm được mắt do cắt da quá nhiều, phù nề mắt kéo dài... đều có thể xảy ra và hậu quả là mắt bạn sẽ bị sưng phồng, phù nề, nó tạo nên di chứng vĩnh viễn với đôi mắt cứng và bị trợn, không tự nhiên và tệ nhất là nó có thể ảnh hưởng rất lớn tới thị giác. Bên cạnh đó, còn những biến chứng nặng hơn như sẹo xấu, mắt bị khô, bị lõm vào do lấy mỡ quá nhiều hoặc viêm kết mạc mắt. Nguy hiểm nhất vẫn là tụ máu sau nhãn cầu gây chèn ép dây thần kinh thị giác hay do cơ chế phản xạ gây co thắt động mạch trung tâm mắt có thể sẽ gây mù mắt vĩnh viễn. Vậy nên, trước khi quyết định phẫu thuật cắt mí mắt, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ càng!

Trang Thu (tổng hợp)