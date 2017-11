Phẫu thuật lấy khối u nặng gần 6kg tồn tại trong tử cung suốt 3 năm

Bệnh nhân là chị Đ.T.T (42 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), nhập viện trong tình trạng bụng lớn và bị ra máu âm đạo.

Cách đây hơn 3 năm, sau lần khám phụ khoa phát hiện có khối u xơ tử cung và được tư vấn phẫu thuật nhưng vì sợ mổ nên chị T. đã chọn điều trị bằng phương pháp nội khoa.

Đến khi thấy bụng ngày một to, hiện tượng rong kinh kéo dài và người mệt mỏi, chị T. đi tái khám bác sĩ cho biết khối u trong tử cung chị có kích thước rất lớn (tử cung to khoảng thai 24 tuần) và chỉ định chị phải phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ nếu không tình trạng bệnh diễn biến xấu hơn. Ca phẫu thuật kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ, thì khối u xơ được lấy ra an toàn.

Bác sĩ Ngọc cho biết, nếu không kịp thời cắt bỏ khối u thì dễ dẫn đến biến chứng như xuất huyết, gây thiếu máu nặng, thận ứ nước, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận, táo bón nặng kéo dài, trĩ…

Hiện tại sức khỏe chị T. đang phục hồi tốt và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Kim Hà