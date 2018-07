Phẫu thuật thành công khối u nặng đến 3 kg

Thông tin từ khoa Ngoại 1, BV Ung Bướu TPHCM ngày 2/7 cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho trường hợp một bệnh nhân tên N (sinh năm 1979, quê Bình Định) bị ung thư âm hộ, khối u cân nặng lên đến 3 kg.

Theo BS CK II Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1, BV Ung Bướu TPHCM, bệnh nhân N nhập viện vào ngày 26/5 trong tình trạng chảy máu nhiều ở vùng âm đạo. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các BS đã tiến hành băng ép vết thương cho bệnh nhân bằng gạc tầm adrenaline, sử dụng kèm thuốc cầm máu.

Khối u của bệnh nhân với kích thước khủng, cân nặng lên đến 3kg

“Kết quả siêu âm của bệnh nhân cho thấy có một cấu trúc echo hỗn hợp kích thước rất to qua khổ đầu dò giới hạn rõ, bờ đều, tăng sinh mạch máu. Khối u có kích thước khoảng 25cm, 2 bên lan mặt trong đùi gây mất cấu trúc hoàn toàn âm hộ, chèn ép gây bí tiểu, sản thương gây rỉ máu.”, BS Tiến thông tin.

Cũng theo BS Tiến, sau khi đánh giá tình trạng của bệnh nhân, các BS xác định trước mắt sẽ làm sạch bướu cho bệnh nhân, sau đó tiến hành tạo hình để đưa âm hộ về trạng thái bình thường. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, bóc tách lấy ra được khối bướu nặng khoảng 3kg.

Theo lời kể của bệnh nhân, người này bắt đầu phát hiện có một bướu nhỏ. Vì chủ quan nghĩ đây chỉ là mụn nên chị không đi khám. Đến khi khối bướu to dần làm rách da âm hộ, chảy máu nhiều không cầm được, kèm theo việc đi lại khó khăn do vướng víu, chị mới tìm tới Bệnh viện Ung Bướu để nhờ các BS can thiệp.

Các BS cho biết, đã có nhiều trường hợp bệnh nhân đến BV thăm khám trong tình trạng bệnh ở vùng kín đã chuyển biến rất nặng vì ngại ngần không dám đi khám. “Do đó, nhất là phụ nữ ở các vùng nông thôn, nếu thấy những thay đổi bất thường về màu sắc da vùng kín hay vùng kín bị ngứa, rát, đau, chảy máu…thì phải nhanh chóng đến các cơ sở chuyên khoa thăm khám. Tuyệt đối không được tự ý bôi thuốc hoặc đắp lá linh tinh dễ khiến bệnh tình thêm nặng”, BS Tiến khuyến cáo.





Yến Nhi