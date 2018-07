Phẫu thuật tim cứu sống bé sơ sinh nặng chỉ hơn nửa kg

Ngày 6/7, thông tin từ BV Nhi đồng Thành phố cho biết đơn vị này vừa phẫu thuật tim thành công, cứu sống bé sơ sinh bị tổn thương tim ngay từ khi mới sinh ra.

Theo các BS, trước đó sản phụ quê ở Hậu Nghĩa, Long An sinh hạ bé gái cân nặng chỉ 600 gram khi thai chỉ mới được 24 tuần tuổi do vỡ ối non tại một bệnh viện địa phương. Sau sinh, các BS tại BV này phát hiện bé gái bị suy hô hấp tím tái nên đã tiến hành đặt ống giúp thở và chuyển tới bệnh viện Nhi đồng Thành phố thăm khám.

Tại khoa hồi sức sơ sinh, bé gái được chẩn đoán mắc bệnh màng trong, nhiễm trùng sơ sinh, còn ống động mạch. Bé nhanh chóng được bơm chất surfactant hỗ trợ phổi, thở máy rung tần số cao kết hợp dùng các loại thuốc vận mạch hỗ trợ tuần hoàn, kháng sinh phù hợp khống chế nhiễm trùng.

Vì tiên lượng tình trạng của bệnh nhi rất xấu, nếu không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời có thể khiến lượng máu chảy qua tim tăng cao gây suy tim từ đó dẫn đến nhiều biến chứng tim mạch nguy hiểm như tăng áp động mạch phổi, viêm phổi nặng, thậm chí gây tử vong..các BS đã quyết định phải mổ tim gấp.

Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định

Hơn 10 bác sĩ các khoa tim mạch, gây mê, phẫu thuật tim, hồi sức ngoại, hồi sức sơ sinh đã được huy động để cùng nhau tìm phương pháp mổ tối ưu cứu bé gái. Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ ngay tại giường của khoa Hồi sức sơ sinh để đảm bảo an toàn cho bé.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, hiện tại mạch và huyết áp bệnh nhi ổn định, tim phổi cải thiện dần. Bệnh nhi đang theo dõi đặc biệt tại khoa Hồi sức sơ sinh.

"Đây là ca mổ tim cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất và cũng có cân nặng nhẹ nhất mà bệnh viện từng tiến hành. Bên cạnh may mắn thì sự quyết đoán từ ê-kíp phẫu thuật đã giúp ca mổ thành công", đại diện BV cho biết.

Yến Nhi