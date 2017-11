Phương pháp mới giúp cải thiện quá trình hóa trị liệu ở người ung thư

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Y Washington đã phát hiện ra rằng các tế bào ở người có khả năng phát hiện và sửa chữa các tổn thương ADN gây ra bởi một số loại thuốc trị liệu thông thường, loại bỏ chức năng sửa chữa này có thể làm tăng hiệu lực của một số loại thuốc hóa trị liệu trong điều trị ung thư.



Nhóm thuốc điều trị ung thư cổ điển- nhóm thuốc alkyl hóa diệt các tế bào ung thư bằng cách thêm các nhóm cacbon và các nguyên tử hydro hoặc alkyl hóa ADN.



Tác giả nghiên cứu Nima Mosammaparast, trợ lý giáo sư về bệnh lý học và miễn dịch học tại Đại học Washington University School of Medicine, cho biết: "Chúng tôi phát hiện ra rằng các tế bào ở người có thể nhận ra các tổn thương do quá trình alkyl hóa và huy động một phức hợp sửa chữa đặc biệt thích hợp để sửa chữa loại thương tật này”.



Ankyl hóa là quá trình tự nhiên, đó là lý do tại sao tế bào có thể tự sửa chữa ngay khi bắt đầu có thương tổn. Một số loại thuốc hóa trị cũng buộc quá trình ankyl hóa xảy ra.



Qua nghiên cứu các tế bào được điều trị bằng thuốc hóa trị liệu nhóm alkyl hóa hoặc với các loại thuốc dẫn đến các loại tổn thương ADN khác, các nhà nghiên cứu đã xác định cách các tế bào sửa chữa các tổn thương ADN gây ra bởi các chất alkyl hóa.



Họ đã xác định được một nhóm các protein gắn liền với các điểm trên ADN đã được alkyl hóa. Khi được điều trị bằng thuốc alkyl hóa, các tế bào thiếu phức hợp protein này có nhiều khả năng chết hơn các tế bào có protein.



Những phát hiện này cho thấy khả năng nhận biết tổn thương do quá trình alkyl hóa là một trong những biện pháp chủ yếu chống lại các loại thuốc hóa trị liệu và các chất alkyl hóa khác.



Sự can thiệp vào phức hợp sửa chữa này có thể làm tăng hiệu lực thuốc và thậm chí có thể cản trở hoặc làm suy yếu tính kháng thuốc.



Các khối u có lượng protein sửa chữa alkyl hóa cao thường phụ thuộc vào các protein này. Nếu những protein này bị ức chế, tế bào sẽ chết.

Mosammaparast cho biết: "Đó có thể là sự mở đầu cho một loại thuốc trị liệu hóa học. Chúng tôi có thể thiết kế một loại thuốc độc cho các khối u nhưng không ảnh hưởng tới các tế bào bình thường bằng cách tấn công quá trình sửa chữa alkyl."

Các phát hiện gần đây đã được công bố trên tạp chí Nature.



Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm tốt cho bệnh nhân ung thư:

1. Hạt nguyên chất:

Hoá trị liệu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh nhân. Do đó việc lựa chọn thực phẩm lành mạnh là rất quan trọng. Các thực phẩm giàu chất xơ là cần thiết vì các loại thực phẩ này giúp tiêu hóa tốt hơn, đồng thời giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

2. Trái cây và rau:

Trái cây và rau, đặc biệt là rau màu xanh đậm giàu chất dinh dưỡng thiết yếu. Rau xanh giàu vitamin, khoáng chất, các chất chống oxy hoá, enzyme, ít calo, chất béo, natri. Bổ sung rau xanh và trái cây thường xuyên sẽ giúp chống lại bệnh ung thư một cách hiệu quả.

Hương Giang

Theo Boldsky