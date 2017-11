Sinh non chỉ... 395g, bé gái được xuất viện sau 150 ngày điều trị

Bé gái tí hon Jazeel Hlope vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Netcare Clinton (Johannesburg, Nam Phi) cho xuất viện khi cân nặng đạt được 2,2 kg và sức khỏe ổn định. Cô bé được gọi là "Wonder Woman" dựa theo tên một bộ phim, vì hành trình giành lấy sự sống "gây choáng váng" của mình.



Trước đó, Jazeel ra đời với trọng lượng vỏn vẹn… 395 g, tức chỉ khoảng 1/10 so với một bé sơ sinh bình thường. Lúc đó bé chỉ mới nằm trong bụng mẹ được 25 tuần và có thân hình chỉ bằng chai nước suối nhỏ.



Chính bà Helen Sauls, mẹ của bé gái tí hon, cũng không thể ngờ con mình có thể sống sót. Bà cho biết bây giờ cô bé uống sữa rất khỏe. Sau 150 ngày ở trong bệnh viện, cô bé đã tăng cân gấp 5,5 lần như hiện nay.



Tuy 2,2 kg vẫn thấp hơn trọng lượng tối thiểu của em bé đủ cân (2,5kg) nhưng với cô bé tí hon này, đó đã là thành công vượt bậc.

Các bác sĩ cho biết việc Jazeel là một bé gái là điều may mắn, bởi lẽ bé trai thường khó sống sót hơn nhiều khi non tháng, nhẹ cân quá mức như thế.



Trong khi người mẹ hết lời cảm ơn các bác sĩ đã cứu con mình thì các bác sĩ cho biết sở dĩ bé sống được là nhờ sự chăm sóc dịu dàng và ân cần của người mẹ.



Nguyên nhân cháu bé bị sinh non là do người mẹ bị cao huyết áp thai kỳ (sản giật – tiền sản giật).



Ngoài sinh non, cao huyết áp thai kỳ cũng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm khác, trong đó mối đe dọa lớn nhất là cơn sản giật lúc sinh – một trong các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong mẹ trong sản khoa.

