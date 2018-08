Thảo dược giảm cân, tan mỡ, đẹp da không an toàn 'bán lậu'

Theo cảnh báo phát đi ngày 7/8 của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế trên thị trường xuất hiện 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty TNHH SX TM DV Hoài Thương Organic (Đồng Nai) chưa được Cục cấp phép đã có mặt trên thị trường.

Công văn số 4081/ATTP-SP gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố trên cả nước, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố, Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đà Nẵng về việc lưu thông sản phẩm trên thị trường.



Theo đó, Cục An toàn thực phẩm cho biết, hiện nay, trên thị trường xuất hiện 2 sản phẩm trên nhãn có ghi như sau:



Sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bột thảo dược tăng cân đẹp da x2” sản xuất ngày 24/5/2018, HSD 25/11/2019, LOSX 0015018/007288, có dạng bột.



Thành phần: bột bắp, bột sữa non, quả tảo, lúa mạch, protein, canxi, sắt, vitamin E, vitamin A.



Công dụng ghi: “Tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức khỏe; tăng cân cho người suy dinh dưỡng, gầy yếu; thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố; tăng cường chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng; tăng cường điều tiết nồng độ đường trong máu; cải thiện hệ tiêu hóa, kích thích tiêu hóa; điều trị tình trạng suy nhược cơ thể; làm giảm Cholesterol trong máu và chống xơ vữa động mạch; hỗ trợ điều trị hậu sản sau sinh; tăng cân, tăng sức đề kháng cho trẻ em suy dinh dưỡng”.



Sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên thảo dược Giảm cân tan mỡ x2” sản xuất ngày 26/7/2018, HSD 25/08/2019, LOSX 000010708, có dạng viên nén.

Thành phần: chè vằng, sơn tra, lá sen, trần bì, tinh nghệ, tinh bưởi, tiểu nhân sâm, linh chi.



Công dụng ghi: “Detox thanh lọc cơ thể; thúc đẩy quá trình giảm cân; giúp da dẻ hồng hào từ bên trong; kích sữa, lợi sữa cho phụ nữ đang cho con bú; đào thải khí dơ, lành nhanh vết thương cho phụ nữ sau sinh; hỗ trợ giải pháp về bệnh đường tiêu hóa, cân bằng men ruột; thải độc gan thận, đào thải chất độc bên trong cơ thể ra ngoài; bồi bổ khí huyết; giảm mỡ máu, hạ men gan; điều hòa kinh nguyệt”



Cục An toàn thực phẩm cho biết cả hai sản phẩm trên đều của Công ty TNHH SX TM DV Hoài Thương Organic (địa chỉ: 330/30, khu Văn Hải, Thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai).



Tuy nhiên hiện cả hai sản phẩm này đều chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy Tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.



Do đó, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Ban quản lý an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và gửi báo cáo về Cục An toàn thực phẩm.

Thái Hà