THE FACE SHOP – Sứ mệnh làm đẹp mọi gương mặt

Dự án “Nụ cười trẻ thơ” – Mang nụ cười trọn vẹn cho gần 100 trẻ thiếu may mắn

Hành trình mang đến nụ cười cho các em nhỏ mắc dị tật khe hở môi - hở hàm ếch - Dự án nhân ái “Nụ cười trẻ thơ” với sự chung tay của nhóm thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 gồm 4 cô gái: Vũ Hoàng Thảo Quyên (SBD 400), Vũ Hoàng Thảo Vy (SBD 121), Nguyễn Thị Thúy An (SBD 457) và Trương Thị Thanh Bình (SBD 005) cùng nhà tài trợ - Thương hiệu mỹ phẩm THE FACE SHOP và Tổ chức Operation Smile đã mang đến cơ hội cho gần 100 bệnh nhi hở hàm ếch đến từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật.

Trong tập phát sóng, dự án xoay quanh câu chuyện của các bé gái không may mắn từ thuở lọt lòng. Xuất hiện vào phút thứ 16 của tập 1 Dự án nhân ái “Nụ cười trẻ thơ” cô bé Tăng Thị Ngọc Ánh đã khiến khán giả không ngăn được những giọt nước mắt bởi sự hồn nhiên, đáng yêu trong giọng nói và ánh mắt nhưng lại đi cùng với một gương mặt bị dị tật hàm. Tuy nhiên, cô bé lại truyền cảm hứng cho tất cả mọi người bằng nguồn năng lượng phi thường hiếm thấy dù “ba con có vợ, mẹ con có chồng, con đang ở với bà ngoại…”

Không may mắn hơn, ở một cuộc đời khác, Ngọc Tài – cô gái nhỏ mạnh mẽ và kiên cường chia sẻ “Em đi xin việc thấy em bị vậy người ta từ chối. Sau này có cô chủ quán thương tình nhận em vào phụ bán phá lấu qua ngày”. 19 tuổi, cái tuổi mà nhiều cô gái đã biết yêu nhưng có vẻ với Tài thì còn xa xôi lắm. Sự khác biệt về ngoại hình, sự thiếu thốn tình cảm gia đình, em đã đủ lớn để cảm nhận được hết. Mặc dù có tủi thân khi bác sĩ hỏi “Người thân con đâu sao lại đi khám một mình?” nhưng sâu trong đôi mắt ấy, vẫn ánh lên một sự lạc quan, một niềm hi vọng rằng ngày nào đó, phép màu sẽ xảy ra trên gương mặt của em, giúp em trở thành một cô gái lành lặn cùng nụ cười trọn vẹn như bao bạn bè cùng trang lứa và em sẽ được sống trong vòng tay yêu thương của Mẹ.

Ngọc Ánh hay Ngọc Tài chỉ là hai trong số rất nhiều các em nhỏ bị hở hàm ếch mà thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 và Thương hiệu mỹ phẩm THE FACE SHOP tiếp cận trong dự án “Nụ cười trẻ thơ”. Trong khuôn khổ của dự án, có gần 100 bé bị hở hàm ếch đến từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được phẫu thuật với sự hỗ trợ hoàn toàn chi phí bởi thương hiệu mỹ phẩm này. Thông qua dự án này, THE FACE SHOP một lần nữa nhấn mạnh sứ mệnh nhân văn của mình “làm đẹp mọi gương mặt dù xinh đẹp hay không may mắn bị dị tật”.

THE FACE SHOP – Cam kết mang đến vẻ đẹp và hạnh phúc cho mọi người

Vạch rõ định hướng phát triển của doanh nghiệp từ ngày đầu mới thành lập, song song với hoạt động đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa Sen Việt Group nói chung và thương hiệu THE FACE SHOP nói riêng đang có nhiều dự án chia sẻ cùng cộng đồng, mang đến nhiều món quà vật chất và tinh thần ý nghĩa cho những số phận, hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Chị Lê Thị Bích Phượng - TGĐ Công ty TNHH Hoa Sen Việt - Nhà phân phối độc quyền Thương hiệu mỹ phẩm THE FACE SHOP tại Việt Nam chia sẻ: “Các hoạt động thiện nguyện tại Hoa Sen Việt Group đã có từ trước, hiện tại và tương lai sắp tới, chúng tôi vẫn tiếp tục đi tiếp hành trình này. Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt lớn khi nhãn hàng THE FACE SHOP và Hoa Sen Việt Group cam kết trích một phần doanh thu để góp phần làm đẹp cho cộng đồng thông qua nhiều hoạt động. Vì thế, bên cạnh việc hỗ trợ những trường hợp hở hàm ếch, chúng tôi còn có nhiều hoạt động khác, điển hình như trao tặng nhà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.”