Thiếu nữ 19 tuổi phát hiện mắc bệnh hiếm nhờ đi khám ... dạ dày

Bệnh nhân Nguyễn Thị Thu H, 19 tuổi, trú tại Quốc Oai, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ khoảng 1 tháng nay, ăn uống kém. Bệnh nhân đã đi khám ở một vài bệnh viện và được chuẩn đoán viêm dạ dày, bác sĩ cho đơn thuốc về uống, tuy nhiên bệnh không đỡ, bệnh nhân cảm thấy đau bụng tăng lên. Bệnh nhân đến Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội khám và được TS Lê Minh Sơn chẩn đoán mắc bệnh u đầu tụy chưa loại trừ u xơ tơ huyết thanh dịch, hay còn gọi là u nang bạch huyết (Lymphangiome Kystique). Theo y văn thế giới, đây là bệnh lý hiếm gặp, trong các trường hợp mắc u xơ tơ thanh dịch, trên 90% là phụ nữ trẻ.

TS Sơn, người trực tiếp mổ cho bệnh nhân cho biết: “Sau khi thăm khám, siêu âm, chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ thấy có một khối to trong ổ bụng kích thước 13x15cm tại đầu tụy. Bệnh nhân được chẩn đoán u đầu tụy/chưa loại trừ u nang mạc treo.

rong quá trình phẫu thuật chúng tôi nội soi thăm dò nhận thấy đây là bệnh u xơ tơ huyết thanh dịch hiếm gặp nằm xâm lấn xung quanh bó mạch mạc treo tràng trên, chính vì thế chúng tôi quyết định mổ mở để kiểm soát tốt nhất tổn thương và triệt để cũng như an toàn cho người bệnh. Bởi bệnh lý này nếu để vỡ, rách nang hoặc bóc không triệt để sẽ có nguy cơ tái phát rất nhanh và nguy hiểm”.

Theo TS Lê Minh Sơn, bệnh u xơ cơ huyết thanh dịch thường tiến triển từ từ âm ỉ và không có triệu chứng trên lâm sàng, riêng trên người bệnh này có triệu chứng đau đặc trưng của bệnh lý đau dạ dày vùng thượng vị, đau tăng khi vận động, đi lại, là do khối u to, đè đẩy xâm lấn vào các tổ chức xung quanh. Bệnh thường xuất hiện ở phụ nữ trẻ do tình cờ đi khám sức khỏe mà phát hiện được. Cách duy nhất điều trị triệt để là phẫu thuật cắt bỏ được hoàn toàn nang và không được để vỡ, rách nang trong ổ bụng.

Theo TS lê Minh Sơn, ở Việt Nam hiện nay chưa có tổng kết về bệnh lý này. Tuy nhiên với vài trường hợp mà bác sĩ Sơn từng tiến hành phẫu thuật thì bệnh lý này hay gặp ở phụ nữ trẻ và phẫu thuật dễ tái phát nếu không phẫu thuật triệt để hoặc để vỡ rách nang.