Thu hồi nước súc miệng trẻ em không đạt chất lượng

Kết quả kiểm tra cho thấy mẫu sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm. Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Bắc Ninh phối hơp kiểm tra hai công ty này về việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Giám sát việc thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên của Công ty cổ phần ATZ quốc tế và Công ty TNHH dược phẩm Usapha

Trước đó, Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash 80 ml (Số lô: LDF010316; ngày sản xuất: 22/3/2016; hạn dùng: 22/3/2019; Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 004035/14/CBMP-HCM) do Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hóa mỹ phẩm Gamma sản xuất. Lý do khiến sản phẩm này bị thu hồi do mẫu sản phẩm kiểm tra chất lượng không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Mẫu sản phẩm kiểm nghiệm do Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội ấy tại nhà thuốc Phương Linh (399 Lương Thế Vinh, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, mẫu sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Thái Hà