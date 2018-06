Thuốc giảm cân chưa được cấp phép đã lưu hành

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết sản phẩm giảm cân họ Nguyễn new hiện đang lưu thông trên thị trường chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp bản tiếp nhận công bố sản phẩm.

Được biết Cục đã xác minh việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm cân họ Nguyễn new của Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dược phẩm Hà Thanh (địa chỉ:H25 Man Bồi Gốc Găng, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) được ản xuất tại Chi nhánh của công ty ở Thái Bình (Nhà Bà Nguyễn Thị Duyên, Xóm 2 Thôn Đại Lai, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn thực phẩm đã gửi công văn đến Ban Quản lý An toàn thực phẩm các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên địa bàn để người tiêu dùng biết không sử dụng sản phẩm chưa đăng ký bản công bố nêu trên. Theo nhãn sản phẩm của nhà sản xuất công bố thì sản phẩm này được bào chế từ thảo dược tự nhiên. Công dụng của sản phẩm này theo nhà sản xuất đưa ra gồm: hỗ trợ giảm mỡ nhanh, giảm mỡ máu, chống béo phì.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các đơn vị trên kiểm tra, thu hồi sản phẩm, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định và báo cáo về Cục. Hiện Cục đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thái Hà