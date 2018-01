Tiên lượng tử vong 99%, người đàn ông được cứu sống kỳ diệu

Ngày 16/1, thông tin từ BV Chợ Rẫy TPHCM cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân bị vỡ eo động mạch chủ, chảy máu ồ ạt, tỷ lệ sống sót của căn bệnh này chỉ khoảng 5/10.000 bệnh nhân.

Bệnh nhân là ông T.B.K (sinh năm 1971, ngụ Gò Vấp), nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn giao thông, sốc mất máu, tụt huyết áp. Trước đó, bệnh nhân được cấp cứu tại BV Nhân dân Gia Định, nhưng do quá nặng, tình trạng xuất huyết ồ ạt, các bác sĩ chuyển viện cho bệnh nhân. Do chấn thương quá nặng, người đàn ông bị vỡ eo động mạch chủ ngực và mất gần như toàn bộ máu trong cơ thể.

TS.BS Phạm Minh Ánh- Trưởng khoa Phẫu thuật mạch máu BV Chợ Rẫy, cho biết sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, máu cho người đàn ông. BV hội chẩn liên khoa cấp cứu, gây mê hồi sức, phẫu thuật mạch máu và phẫu thuật tim để phẫu thuật cho bệnh nhân.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định

Bệnh nhân K. được đặt nội khí quản, mở ngực cầm máu, khâu lại chỗ vỡ động mạch chủ ngực. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân ngưng tim ngưng thở đến 3 lần. Bệnh nhân đối diện với rất nhiều nguy cơ khi kali máu liên tục tăng, thời gian ngưng thở quá lâu.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 2 giờ đồng hồ, trong đó thời gian khâu lại chỗ vỡ động mạch chủ trong khoảng thời gian 30 phút. Hiện sức khoẻ của bệnh nhân đang dần ổn định.

Yến Nhi