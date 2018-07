TP.HCM: Bệnh nhi đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết trong năm 2018

Ngày 30/7, xác nhận với báo chí, BS Vũ Đức Diễn - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế quận 12 cho biết tại địa bàn quận đã có một trường hợp bệnh nhi tử vong do sốt xuất huyết.

Bệnh nhi là một bé gái 7 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Thành. Ngay khi phát hiện bệnh, bé đã được gia đình đưa đến BV để theo dõi. Tuy nhiên, có thể do bé bị béo phì, hệ miễn dịch kém, tiền sử đã mắc sốt xuất huyết nên đã tử vong vào ngày thứ 6 của bệnh.

Cũng theo BS Diễn, trong tháng 7, tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn có dấu hiệu tăng so với các tháng trước do đang vào thời điểm mùa mưa. “Tại phường Hiệp thành tháng 7 có 40 ca, xuất hiện nhiều tại các khu phố 3, 4, và 6 của phường Hiệp Thành. Vào mùa mưa, tình hình bệnh tăng chung tất cả các quận huyện, hơn nữa phường Hiệp Thành có số dân tạm cư rất đông, đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, có mức độ miễn dịch kém. Bên cạnh đó, Hiệp Thành là địa bàn có nhiều điểm nguy cơ gây bệnh sốt xuất huyết, do có diện tích rộng, có nhiều bãi đất trống, nhiều điểm chăn bò và buôn bán phế liệu”, BS Diễn thông tin về tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Số liệu từ Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết ,tính từ đầu năm đến nay, đã có 6.283 ca mắc sốt xuất huyết nhập viện. Chỉ tính từ 16/6 - 15/7, số ca nghi ngờ do sốt xuất huyết nhập viện chiếm hơn 1.400 ca, tăng 74% so với cùng kỳ tháng trước.

Yến Nhi