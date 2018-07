Trẻ có thể tử vong vì bị thú nuôi cắn, cào

Vì sao những con vật thân thuộc lại có thể trở thành nguy hiểm?

Một trong những tai nạn thương tích hay gặp mà phải kể đến đó là do chính những con vật nuôi trong nhà và những loài động vật khác.

Bình thường, những động vật nuôi trong nhà như chó, mèo,… rất dễ thương, là người bạn thân thiết của trẻ. Tuy nhiên, do sự bất cẩn có không ít em nhỏ đã bị chính những động vật nuôi trong nhà gây tai nạn thương tích.

Theo gia đình cho biết, trước đây bé gái này vẫn hay thường chơi đùa với con chó nhà nhưng lần này có thể do bé khiến con chó vật này bị đau nên mới phản ứng lại, dẫn đến sự việc đau lòng như trên. Hồi tháng 2 đầu năm nay, BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) đã phẫu thuật thành công cho bé gái 8 tuổi bị chó nhà cắn nát cả phần mặt

Các vụ tai nạn do chó gây ra trong thời gian gần đây đã trở thành một hồi chuông báo động. Cách đây không lâu, hai bé trai bị chó cắn thủng khí quản và đứt mũi được cấp cứu tại BV Nhi đồng 1 đã từng khiến dư luận xôn xao vì những hiểm họa có thể xảy ra từ chó. Theo các bác sĩ, tuy chó là loài động vật rất thân thiết với con người, nhưng tai nạn do chó cắn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt với các em nhỏ. Do đó, cần phải hết sức cẩn thận khi để trẻ em chơi đùa cùng chó. “Cha mẹ cần xích hoặc nhốt chó lại, đeo mõm cho chó trước khi cho chúng tiếp xúc với người lạ. cần chú ý tiêm phòng dại định kỳ và đẩy đủ cho chó.”, các BS khuyến cáo.

Trường hợp của anh L.Q nuôi một con chó Nhật rất dễ thương. Thường ngày đứa con trai 2 tuổi của anh vẫn chơi với chú chó. Nhưng có một bữa khi xem cho ăn, thấy có miếng xương rơi ra ngoài bát liền thò tay nhặt. Con chó nổi giận và đớp luôn tay của cậu bé. Vì tức giận anh đã bán con chó nên không theo dõi được chó và phải cho con đi tiêm phòng và sau đó sức khoẻ cậu bé trở nên ốm yếu.

Truờng hợp về cái chết thương tâm của cháu Lê Văn Xích, 14 tuổi. Mẹ cháu mua một con chó nhỏ về nuôi và Xích được giao nhiệm vụ cho chó ăn. Một hôm cho cắn vào bơm tiêm sữa và cắn vào tay cháu, sau đó chó cắn thêm anh trai, bà nội, bố và mẹ cháu xích và còn ra đường cắn thêm 6 người nữa. Lúc đó mới biết là chó dại và đem đập chết. Những người bị chó cắn đã đi tiêm phòng, những cháu Xích thì đã muộn và 1 tháng sau cháu lên cơn dại và chết.



Nhiều con vật, kể cả những vật nuôi trong nhà đều có thể gây tai nạn cho trẻ nếu người lớn không cảnh giác và trông chừng chúng. Trẻ nhỏ thường yêu quý các con vật nuôi nhưng hãy coi chừng tai nạn do chính những con vật này gây ra. Động vật cắn, húc rất nguy hiểm. Động vật cắn, húc có thể gây đau, nhiễm trùng, sốc và có thể chết. Trẻ em dễ bị động vật cắn nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.

Những trường hợp trẻ bị động vật nuôi trong nhà cắn như con trai anh L.Q không phải là hiếm. Trường hợp cháu T. hơn 2 tuổi. Cháu rất thích chơi đùa với chú chó. Mẹ cháu thường dỗ dành cháu chơi với chú chó khi cháu ăn hoặc hờn. Một hôm, khi xem chó ăn, bé thấy miếng xương rơi ra ngoài bát liền thò tay nhặt với ý định nhặt vào bát cho chó. Con chó tưởng bé lấy mất đồ ăn, nổi giận và đớp luôn tay của bé, làm bé đau quá khóc thét lên. Thấy con đau, bố cháu lại gần thì thấy tay cháu bị chảy máu và có mấy vết răng chó. Tức giận và sợ cháu lại bị chó cắn, bố cháu đem bán con chó. Chủ quan vì chó nhà nuôi không bệnh tật gì nên bố bé cũng không đưa bé đi tiêm phòng chó dại. Khi thấy bé trở nên ốm yếu, đưa vào viện thì bác sĩ phát hiện bé bị nhiễm khuẩn do chó cắn.

Không chỉ có động vật nuôi trong nhà có thể gây tai nạn thương tích cho trẻ mà có rất nhiều các con vật trong môi trường sống tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ. Có không ít em nhỏ bị ong đốt, rắn cắn hay trâu bò húc dẫn đến tử vong. Hay như trường hợp cháu Trần Văn T., 8 tuổi ở Kiên Giang bị ong vò vẽ chích 35 mũi phải chạy thận nhân tạo.

Cẩn trọng khi cho trẻ chơi sở thú

Vườn thú luôn là địa điểm vui chơi hấp dẫn với trẻ nhỏ bởi những con vật ngộ nghĩnh, lạ lẫm. Vào dịp cuối tuần, nghỉ lễ, bố mẹ thường cho trẻ đến đây chơi để trẻ có thể khám phá thế giới động vật sinh động. Thế nhưng, đã có trẻ bị các con vật tấn công khi vào sở thú vui chơi. Trẻ có thể bị con thú giằng mất đồ vật trên người như vòng tay, đồ chơi trên tay, hoặc cào, xé rách quần áo đang mặc. Thậm chí nhiều trường hợp, trẻ bị thương vì con thú cắn, vồ. Điều đáng tiếc sẽ xảy ra nếu trẻ bị tấn công mà người lớn không kịp can thiệp. Hoặc con thú không được tiêm phòng, có thể sẽ truyền bệnh nguy hiểm cho trẻ.

Năm 2014, một bé gái từ Thanh Hóa ra tham quan ở một sở thú Hà Nội đã bị khỉ cắn đứt một ngón tay vì khỉ trút giận vào cô bé đang đứng gần đó sau khi bị du khách trêu nó. Không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều nước trên thế giới, trẻ em đã bị các con vật trong vườn thú tấn công. Trường hợp một cậu bé 11 tuổi ở Brazin đã bị con hổ trong sở thú cắn nát một cánh tay. Nhân lúc người cha sơ ý, cậu bé trèo qua hàng rào cấm, thò tay vuốt ve con hổ và bị nó tấn công. Hay tại Mỹ, một cậu bé đi thăm vườn thú cũng đã bị hai con báo lao tới tấn công khi cậu đứng quá sát hàng rào và không may ngã xuống. Hậu quả là cậu bé bị đa chấn thương...

Những trường hợp đáng tiếc xảy ra thường là khi bố mẹ không ở bên con. Vì thế, bố mẹ phải luôn ở bên trẻ để ngăn cản kịp thời những mối nguy hiểm có thể xảy ra với trẻ bất cứ lúc nào. Ví dụ nếu con đang có ý định đưa tay vào chuồng thú, chuồng hổ hay báo chẳng hạn, thì phải lôi trẻ ra ngay lập tức trước khi cánh tay của trẻ trở thành mồi của những loài động vật ăn thịt.

Trẻ con chưa nhận thức được các mối nguy hiểm xung quanh. Nhất là với những con vật lạ lẫm, thú vị, trẻ càng có xu hướng lại gần để chơi đùa giống như chó mèo ở nhà. Trẻ cũng có thể bắt chước người lớn cho thú ăn bim bim, bánh kẹo, nhưng lại không phản xạ kịp nếu con thú có ý định tấn công, giật đồ. Vì vậy bố mẹ phải dặn bé những điều cơ bản nhất để bảo vệ an toàn cho mình. Đó là không được đứng sát hàng rào chuồng thú, không thò tay vào sờ chúng hay cho chúng ăn, tuyệt đối không trêu đùa chúng. Tốt nhất là dặn trẻ hãy cách xa hàng rào ít nhất 50cm. Khoảng cách đó cũng đủ để trẻ có thể ngắm chúng mà không gặp nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn, tất cả các con thú cần phải được tiêm phòng dại và một số bệnh truyền nhiễm. Trẻ em luôn là đối tượng dễ mắc bệnh nhất. Đôi khi chỉ là vết cào nhẹ xước da của chúng cũng có thể trở thành mối nguy hại gây bệnh cho trẻ. Những con thú bị bệnh thì phải được chăm sóc cẩn thận, cách ly, khỏi hoàn toàn mới được cho ra. Hàng rào chuồng thú là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo an toàn cho khách tham quan, đặc biệt là trẻ em. Hàng rào thưa, du khách có thể đưa tay lọt qua để cho thú ăn hoặc trêu chúng. Hoặc nếu không để ý, con thú có thể lọt qua khe rào thưa nào đó chạy ra ngoài vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, hãy quan sát kỹ độ an toàn hàng rào của các chuồng thú trước khi cho trẻ tiếp cận hoặc đến gần, đảm bảo các khe rào đều kín kẽ, chỉ đủ nhìn vào chứ không thể cho tay vào hoặc thú vật thò ra.

Trên thực tế, có rất ít những trường hợp bị tấn công bởi các con vật trong sở thú. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bố mẹ được phép lơ là và để con mình trở thành nạn nhân mà nên bảo vệ an toàn để trẻ có thể thỏa sức khám phá thế giới tự nhiên.

Trang Thu (tổng hợp)